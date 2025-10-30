Värnpliktshandläggare till Luftvärnsregementet
Är du driven, engagerad och vill göra skillnad i en spännande och viktig verksamhet? Luftvärnsregementet, Lv 6, söker nu en värnpliktshandläggare till HR-avdelningen (G1) som skall verka som handläggare för värnpliktiga på regementet.
Om HR-avdelningen, G1
HR-avdelningen är en del av regementsstaben vid Lv 6 och består idag av ca 20 medarbetare med olika inriktningar med såväl civil som militär kompetens och utgör ett chefsstöd till förbandet. Avdelningen som leds av HR-chefen är indelad i två sektioner, personaltjänst samt HR och respektive sektion leds av en sektionschef. Du kommer att arbeta i sektion personaltjänst.
Avdelningen har ett högt tempo med mycket verksamhet men också god sammanhållning och vi strävar ständigt efter att leverera ett chefsstöd av högsta kvalitet och service.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I din roll som värnpliktshandläggare kommer du vara en viktig tillgång där du primärt arbetar med att stödja ansvariga chefer som sakkunnig i värnpliktshanteringen. Du kommer också att stödja cheferna med behovssättning och krigsplacering av värnpliktiga i samråd med Försvarsmaktens HR Centrum samt Plikt- och Prövningsverket (PPV) vilket bland annat innebär att:
• Stödja bataljon och kompanier med lagar och förordningar gällande värnpliktiga
• In- och utryckningsrapportera
• Sammanhålla behovssättning och beställning av värnpliktiga
• Sammankalla, inhämta och dokumentera underlag till Granskningsnämnd (GN)
• Säkerställa författningsenlig hantering som sakkunnig i totalförsvarsfrågor
• Säkerställa rättssäker administration och hantering av värnpliktsärenden
Som värnpliktshandläggare i Lv 6 stab och på G1 som avdelning kommer du även erhålla andra uppgifter och delta i stabens övriga arbete och verksamhet.
KRAV
Kvalifikationer
• Eftergymnasial administrativ utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort
Meriterande
• Arbetat i Försvarsmakten och/eller genomfört militär grundutbildning
• Tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
• Kunskap om lagen om totalförsvarsplikt, förvaltningsrätt och arbetsrätt
• Erfarenhet av handläggartjänst
Personliga egenskaper
Du kommer att ha stort eget ansvar vilket kräver att du är driven, kan ta egna initiativ och verkar för utveckling och förbättring inom ditt arbetsområde. Du är positiv och lösningsfokuserad med en mycket god administrativ förmåga. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter. Vi vill ha en lagspelare som fungerar bra i samarbetet med andra människor eftersom många av våra uppgifter kräver samverkan mellan flera parter. Vi önskar att du är lyhörd och empatisk i relationen till andra samt vågar vara ärlig när så behövs. Du är inte främmande för att under perioder arbeta med korta tidsförhållanden samt innehar förmågan att hantera flertal arbetsuppgifter samtidigt.
Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
• Befattningen är en civil tjänst på heltid och anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning
• Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse
UPPLYSNINGAR OM TJÄNSTEN KAN LÄMNAS AV
Markus Hellby, Sektionschef Personaltjänst markus.hellby@mil.se
Fackliga företrädare
SACO: Patrik Hansén
SEKO: Yvonne Assarsson
OFR/S: Senadin Sela
OFR/O: Axel Tanner
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 010-8251000 Publiceringsdatum2025-10-30Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-23. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet.
Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
