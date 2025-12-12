Värnpliktshandläggare
2025-12-12
Vill du vara med och bidra till Sveriges försvar? Stockholms Amfibieregemente söker nu en Värnpliktshandläggare. Värnpliktshandläggaren är en del av värnpliktsdetaljen påRegementsstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktshandläggare är du ett internt chefsstöd i frågor som rör den värnpliktiges rättigheter och skyldigheter inför, under och efter sin grundutbildning. Arbetet innefattar också ett nära samarbete med Plikt- och prövningsverket, Försvarsmaktens Högkvarter och HR-centrum.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Handlägga behovssättning och krigsplacering av värnpliktiga.
• Handlägga avbrottsärenden och genomföra granskningsnämnd m.m. under grund- och repetitionsutbildning.
• Vara ett kunskapsstöd i frågor om lag om totalförsvarsplikt, om disciplinansvar i totalförsvaret och Försvarets författningssamling m.m.
• Administrera och stödja chefer i disciplinärenden gällande värnpliktiga
• Samordna och stödja andra delar av staben utefter behov.

Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av administrativt arbete alternativt arbete med personalrelaterade frågor.
• Van vid att arbeta i MS Office, i synnerhet Excel
• God förmåga och erfarenhet av att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Körkort B
Meriterande
• Annan dokumenterad erfarenhet av tillämpning av lagar, förordningar och föreskrifter
• Tidigare arbetserfarenhet från Försvarsmakten
• Genomförd värnplikt/GMU/GUDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket god administrativ förmåga, är noggrann, prestigelös samt har förmågan att arbeta självständigt. Du stimuleras av nya situationer och har förmågan att anpassa dig efter rådande situation. Du är en person med gott omdöme och trivs med att knyta kontakter samt att skapa relationer i yrkesmässiga sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Individuell lönesättning tillämpas
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning, sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Berga, tjänsteresor förekommer.
Tillträdesdatum: snarast, enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen
Mail: Amf1-HR@mil.se
alt. Erik Lerjestam, nås via vxl 010-8251000
Fackliga företrädare, nås via vxl: 010-8251000
OFR/O - Michael Jarkö
SACO - Fredrik Wilson
SEKO - Lenny Johansson
OFR/S - Björn Engren
Sista ansökningsdag 2026-01-09
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.
Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbandet 2.Amfibiebataljonen och 2.Marinbasbataljonen. Förbandet är baserat i Haninge (Berga). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
