Värmepumpstekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med hållbara energilösningar i ett växande bolag där kvalitet och kundfokus står i centrum? Energibröderna söker nu en driven värmepumpstekniker/kyltekniker för luftvärmepumpar som vill vara med på vår tillväxtresa, ansök idag!
I rollen som värmepumpstekniker kommer du arbeta med installation av luftvärmepumpar ute hos privata kunder och även ett fåtal företag. Arbetet sker på självständigt, vilket kräver att du är självgående och lösenhetsorienterad.
Du kommer åtgå hemifrån i servicebil eller från kontoret/lagret i Kungsbacka.
För att lyckas i rollen har du:
2-3 erfarenhet som värmepumpstekniker
Utbildade kyltekniker med cert KAT 1.
B-körkort (krav)
Flytande svenska i tal och skrift
Energibröderna erbjuder dig:
Ungt och sammansvetsat team
Ett växande företag med utvecklingsmöjligheter
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Energibröderna med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
.
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Energibröderna:
Med våra trygga och genomtänkta helhetslösningar för luftvärmepumpar hjälper Energibröderna dig att minska energiförbrukningen och skapa ett behagligt och hållbart inomhusklimat. Vi brinner för vårt arbete och får ofta uppskattning för att vi är effektiva, noggranna och alltid sätter kunden i första rummet.
Genom att ha installerat luftvärmepumpar i många olika typer av bostäder har vi byggt upp en gedigen erfarenhet och en djup förståelse för vad som fungerar bäst i nordiskt klimat. Därför samarbetar vi endast med noggrant utvalda leverantörer och modeller där kvalitet och driftsäkerhet står i fokus. Resultatet är en trygg, energieffektiv lösning som är anpassad efter dina unika behov. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729502