Världens härligaste tvillingar i Skurup- behov samt semestervikariat
2026-05-06
Hej!
Vi heter Ted och Tim och söker nu nya assistenter till vårt härliga och engagerade assistentteam. Vi har assistans dygnet runt och arbetar i ett upplägg där vi har två assistenter vardera under dagtid, och en assistent per person under kväll och natt. Vi trivs väldigt bra med vårt team, men behöver en lugn och harmonisk miljö omkring oss.
Vi använder rullstol och lever aktiva liv, vilket innebär att du som assistent behöver uppskatta både fartfyllda dagar och stunder av återhämtning och mys. Vi har en ovanlig diagnos som heter Jouberts syndrom. Ibland kan det bli överväldigande för oss, vilket kan leda till utåtagerande beteenden eller att vi skadar oss själva. Därför söker vi dig som har ett tryggt och lugnt förhållningssätt samt erfarenhet av att hantera stressade situationer - det hjälper oss att komma till ro snabbare.
Våra assistenter är mycket måna om oss, och innan du påbörjar arbetet kommer du att få en gedigen introduktion med bredvidgång. Det är meriterande om du har körkort, och det är viktigt att du inte är pälsallergiker.
PS. Här råder strikt rökförbud, vilket vår chef är mycket noga med.
Vi söker nu 1-2 assistenter som kan börja som timmanställda omgående, med möjlighet att vikariera under sommaren. Våra kunder önskar i första hand manliga sökande, då detta visat sig fungera bäst i det dagliga arbetet.
Personkemin är avgörande, och vi lägger stor vikt vid att du är lugn, stabil och lojal. Dessa egenskaper är viktiga för att skapa trygghet och för att kunna möta våra behov på ett respektfullt och professionellt sätt.
Arbetstider varierar med aktiv tid dygnet runt. Arbetstiderna är förlagda mellan 7-17, 9-22, 22-07.
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb.
