Vårdledare till kirurgiska avdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-06-04
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Kirurgiska avdelningen, Nyköpings lasarett
Vill du kombinera kliniskt arbete med ledarskap?
På kirurgavdelningen vid Nyköpings lasarett söker vi en engagerad vårdledare som vill vara med och skapa trygg, säker och kvalitativ vård.
Som vårdledare arbetar du både kliniskt och i en samordnande roll. Du är ett stöd för kollegor i det dagliga arbetet, handleder nyare medarbetare och bidrar till trygghet och struktur på avdelningen. Du hjälper till att planera och prioritera vården, särskilt för patienter med komplexa vårdbehov, och är en viktig länk i samarbetet kring patienten.
Vi söker dig som har ett intresse för ledarskap, tycker om att samarbeta och trivs med att skapa struktur i en dynamisk vardag. Du ser möjligheter, tar initiativ och vill vara med och göra skillnad.
Välkommen till kirurgavdelningen på Nyköpings lasarett – tillsammans skapar vi trygg och kvalitativ vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos oss på kirurgiska vårdavdelningen vårdar vi kirurgiska patienter med cancer eller andra sjukdomar i hela magtarmkanalen inklusive gallvägar, endokrina sjukdomar och urologi. Många av våra patienter är kallade för planerade operationer. Vi har även akuta inläggningar samt vård efter trauma.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från kirurgisk vård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Anställningen är 100% men fördelas mellan kliniskt arbete och vårdledare. Helgtjänstgöring ingår.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef kirurgiska avdelningen Christel Andersson, 072-206 06 33.
Fackliga företrädare Josefin Grahn, 0155-24 50 68.
Övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss det blir kul!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-17.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9948398