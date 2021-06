Vårdlärare Vuxenutbildningen På Nhuc - Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Skurup

Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Skurup2021-06-28Skurups kommun har runt 16 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!2021-06-28Nya Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram för vuxna som bedrivs på NHUC, Vuxenutbildningen i Skurup. Vård- och omsorgsutbildningen startades januari 2017 och fortsätter att utvecklas.Vi erbjuder platsförlagd utbildning både till studerande från kommunen och våra samverkanskommuner. Vi är medlemmar i lokal Vård och Omsorgs College Ystad-Österlen (VOC Y-Ö). Vår legitimerade yrkeslärare inom vård och omsorg kommer att bli Din arbetskollega. Vi har nära samarbete och samverkar med Individ och Familjeomsorgen i kommunen.Studerande på programmet har tillgång till egen lärosal samt modernt metodövningsrum.. Vi använder oss av varierande pedagogiska metoder i undervisningen.I dina arbetsuppgifter ingår planering, genomförande och bedömning av undervisning i samråd med kollega på vårdutbildningen, studerandekontakter m.m. samt arbete i VOC Y-Ö. Utbildningen är uppdelad i tre block där kurserna ämnesintegreras.Vi har utbildningsstart två gånger per år. Yrkeslärare inom vård och omsorg är ett spännande och utvecklande yrke. Du får möjlighet att tillämpa Dina yrkeserfarenheter i det dagliga arbetet som lärare.Du är behörig och legitimerad vårdlärare. För att lyckas i ditt uppdrag tror vi att du har tidigare vana av att både självständigt och med hjälp av flera olika aktörer bedriva och utveckla verksamhet.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-23Skurups kommun, Nils Holgerssongymnasiet5832639