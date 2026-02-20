VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för deltidsuppdrag
Uppdragsinformation:
Roll: Legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet
Omfattning: Ca 40%
Period: Vecka 14-24 (30/3-12/6 2026)
Arbetstider: Torsdag och fredag kl. 08.45-17.15
Journalsystem: MittVaccin
Introduktion: 12 timmars utbildning + 3 dagars praktisk introduktionPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
Ge råd och information till patienter
Dokumentera i MittVaccin och hantera administration
Arbeta självständigt i samarbete med Doktor24:s teamKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete
Självständig och noggrann
God kommunikationsförmåga och professionellt bemötande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Besök www.vardix.se
för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)
Doktor24
Sam Souid sam@cleverex.se
9755959