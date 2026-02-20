VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för deltidsuppdrag

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Kristinehamn
2026-02-20


Visa alla sjuksköterskejobb i Kristinehamn, Storfors, Nacka, Degerfors, Karlskoga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Kristinehamn, Karlstad, Hallsberg, Kumla, Örebro eller i hela Sverige

VårdIX-Bemanning söker vaccinationssköterska för deltidsuppdrag
Uppdragsinformation:
Roll: Legitimerad sjuksköterska med vaccinationserfarenhet
Omfattning: Ca 40%
Period: Vecka 14-24 (30/3-12/6 2026)
Arbetstider: Torsdag och fredag kl. 08.45-17.15
Journalsystem: MittVaccin
Introduktion: 12 timmars utbildning + 3 dagars praktisk introduktion

Publiceringsdatum
2026-02-20

Dina arbetsuppgifter
Utföra vaccinationer enligt gällande riktlinjer
Ge råd och information till patienter
Dokumentera i MittVaccin och hantera administration
Arbeta självständigt i samarbete med Doktor24:s team

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av vaccinationsarbete
Självständig och noggrann
God kommunikationsförmåga och professionellt bemötande

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell

Så ansöker du
Besök www.vardix.se för mer information och ansökan.
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Doktor24

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9755959

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: