VårdIX söker Leg.läkare till Västerås
VårdIX AB / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-02-05
Gör det du älskar - som konsult med bättre villkor!Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Vi söker läkare med minst två års erfarenhet som Leg.läkare. Du har god samarbetsförmåga.Dina arbetsuppgifter
Som konsult hos VårdIX arbetar du med varierande uppdrag hos kunder runt om i Sverige. Du bedömer och behandlar patienter inom din specialitet, samarbetar med team och får en dynamisk miljö som passar din expertis. Kontakta oss för detaljer om detta uppdrag i Örebro och hur du kan maximera din karriär med oss.
Finner du tjänsten intressant? Hör av dig direkt till mig, Wesam Souid, eller någon av kollegorna på info@vardix.se
eller 030-444999 .
Vet du en perfekt kandidat? Tipsa oss och få en generös tipsbonus! Tillsammans med din konsultchef på VårdIX skapar vi ett upplägg som passar ditt liv perfekt. Vi lyssnar på dina behov kring period, omfattning, geografi och tider - för vi vet vad som är viktigast för dig.Dina personliga egenskaper
Du är positiv, engagerad och flexibel. Du trivs både självständigt och i team, är prestigelös och driven av nya utmaningar. Flytande svenska är ett krav.
Vi erbjuder dig
Högre nettolön - större del av ersättningen går direkt till dig, inte bolaget.
Total transparens - se exakt timpris och vad du får.
Maxad flexibilitet - påverka uppdrag efter ditt schema.
Dedikerad konsultchef - stöd i allt praktiskt.
Trygga villkor + förmånspaket.
Tipsbonus.
Bli en del av VårdIX-familjen
VårdIX är valet för läkare som söker högre ersättning, ökad flexibilitet och full transparens i sina konsultuppdrag. Vi ger dig dedikerat stöd genom hela processen - från uppdragsmatchning till praktisk administration - så att du kan fokusera på det du gör bäst: vården. Våra konsultchefer följer dig i varje uppdrag och säkerställer att du har optimala förutsättningar för framgång.
Sista svarsdag
Vi gör löpande urval och kan tillsätta uppdraget när som helst. Skicka din intresseanmälan www.vardix.seinfo@vardix.se
030 444 999 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Arbetsplats
Västmanlands Region Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
