Vårdenhetschef till medicinavdelningen
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-07-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Har du lätt för att bygga relationer och skapa tillit i en grupp? Tycker du om att driva utveckling? Välkommen att söka en spännande tjänst hos oss på medicinavdelningen!
Om vår lediga tjänst
Vi söker en chef som är redo att tillsammans med en kollega leda medicinavdelningen med en central roll i att driva enheterna framåt med fokus på nya arbetssätt inom ramen för sjukvårdens omställning. I rollen som vårdenhetschef leder du sjuksköterskor och undersköterskor och har ett delat övergripande verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Det innebär bland annat att ta beslut och initiativ som ser till helheten för att nå resultat och uppsatta mål för verksamheten utifrån patientens bästa. Du ansvarar för att påverka, inspirera, involvera och skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling både individuellt och i team.
Som vårdenhetschef rapporterar du direkt till verksamhetschef på verksamhetsområde medicin, ett av SÄS största verksamhetsområden, och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. I ledningsgruppen ingår verksamhetschef, vårdenhetschefer, enhetschefer, läkarchefer, utvecklingscontroller, HR-partner och ekonomicontroller.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Medicinavdelningen har 24 vårdplatser med en medarbetargrupp bestående av sjuksköterskor och undersköterskor. Medicinavdelningen behandlar patienter inom diagnosgrupperna - lung,njur,mag-tarm samt allmän internmedicin. Enheten karaktäriseras av en engagerad personalgrupp som arbetar med utveckling av teamarbete yrkesprofessioner emellan med möjlighet för intern kompetensutveckling.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att delta i SÄS chefs- och ledarutvecklingsprogram samtidigt som du har möjlighet att kontinuerligt utveckla din kompetens via något av Västra Götalandsregionens värdeskapande chefsprogram eller kortare chefskurser
En möjlighet att vara med och utveckla- och utvecklas i verksamhetsområdets ledningsgrupp
Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter inom en av Sveriges största arbetsgivare samtidigt som du i din vardag får möjlighet att påverka på ett "lagom stort sjukhus".Profil
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och tidigare chefserfarenhet. Det är meriterande om du har en vårdprofession.
Som person är du engagerad och vill leda andra utifrån att se till helheten, göra prioriteringar och fatta beslut. Som person arbetar du med ordning och struktur i det dagliga arbetet. Vi ser att du trivs i rollen att vara en förebild och normskapare där du i ditt ledarskap har det naturligt att ge och ta feedback, vara lyhörd och lyssna aktivt. Du har förmågan att skapa och utveckla tillitsfulla relationer samt är närvarande och tillgänglig för andra. Du har även förmågan att konkretisera och förmedla budskap som är anpassat till målgruppen. Stor vikt kommer att läggas vid ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Ansökningar hanteras löpande. Intervjuer med arbetsgivare och facklig referensgrupp sker på plats i Borås alternativt via Teams. Vidare kan rekryteringsprocessen komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner – det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
)
501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
verksamhetschef
Katarina Zamac 033-6164130 Jobbnummer
9992931