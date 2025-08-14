Vårdenhetschef
Kvinnokliniken, förlossningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Kvinnokliniken i Eksjö har utökat sin chefsgrupp. Syftet är att möjliggöra tid för långsiktiga planerings- och utvecklingsarbeten för rekrytering och verksamhet. Vidare ges möjlighet till egen chefsutveckling samt kliniskt arbete inom den egna verksamheten.
Vill du vara en viktig del i utvecklingen av förlossningsvården inom Region Jönköpings län?
Rollen som vårdenhetschef
Vi söker en vårdenhetschef med ansvar för klinikens förlossningsavdelning, specialistmödravård, fostermedicin, auroramottagning samt obstetrisk mottagning som just nu är under uppbyggnad.
Som vårdenhetschef har du personalansvar för ca 25 barnmorskor och undersköterskor. Chefskapet innebär att du har ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö på enheten. Du är direkt underställd verksamhetschefen och är en viktig del av ledningsgruppen. Detta innebär att du är delaktig i hela klinikens resultat och utveckling.
I tjänsten ingår även att du arbetar kliniskt 1 dag/vecka i din verksamhet.
Tjänsten avser tillsvidareanställning i din grundprofession med förordnande som chef, längden på ditt chefsförordnande kan diskuteras. Tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
På kvinnokliniken i Eksjö vill vi ge bästa vård från livets början till livets slut. Vi ser till hela människan och jobbar med kropp och själ. Här föds omkring 900 barn om året och det jobbar cirka 115 medarbetare på kliniken. Vi ger allsidig vård till kvinnor i alla åldrar och arbetar i team med hälso- och sjukvård vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom samt främjar sexuell hälsa. Kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen utgör en del av kvinnokliniken.
Följande verksamhetsområden innefattas under Familjevårdsenheten:
• Fostermedicin
• Specialistmödravård
• AURORA-mottagning
• Förlossning
• BB-avdelning
• Obstetrisk mottagning
Profil
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med minst 5 års erfarenhet av yrket och som har ett särskilt intresse för förlossningsvård. Önskvärt är att du har erfarenhet av ledarskap och vi ser gärna att du har kunskap om och intresse av utvecklings- och förbättringsarbete.
Som person är du målinriktad, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som chef ska du leda, motivera och skapa engagemang och delaktighet. Du ska kunna kommunicera tydligt och anpassa dig till olika situation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete där du har ett delat ledarskap för klinikens obstetriska del tillsammans med vårdenhetschefen för BB och BB- eftervård. Du får arbeta på en medelstor klinik med goda medicinska resultat där gemenskap har stor betydelse. Inom kliniken arbetar vi processorienterat och med ständiga förbättringar. I samverkan med klinikens processer leder vårdenhetscheferna klinikens utveckling framåt.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Katarina Notelid Claus, 010-243 57 06, katarina.notelid.claus@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 augusti. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så lämna gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Ersättning

Fast lön. Kollektivavtal finns.
