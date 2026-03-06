Vårdbiträde/undersköterska till Nymon
2026-03-06
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker dig som är utbildad vårdbiträde eller undersköterska och som vill ha ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad varje dag. Du arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi som arbetar inom äldreomsorgen i Härjedalens kommun strävar efter att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för våra vårdtagare. Tjänstgöring innefattar även kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Stötta brukarna i deras vardag med till exempel personlig omvårdnad, stöd vid måltider, tvätt, hantering av mediciner och förflyttningar.
• Vara en viktig länk mellan de olika vårdaktörerna samt anhöriga.
• Ta fullt ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass.
Vid behov kan du även få arbeta på andra enheter inom äldreomsorgen.KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska eller vårdbiträde med erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete på särskilt boende, specialistutbildad inom demens, geriatrik eller palliativ vård.
• Erfarenhet av demensvård samt BPSD.
Önskvärt:
• Arbetat med dokumentationssystemet Viva.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetDina personliga egenskaper
• Du är noggrann, självständig, flexibel, serviceinriktad och ansvarsfull.
• Du är positiv och lyhörd med god förmåga att samarbeta
Vi erbjuder
• Ett nära och tydligt ledarskap.
• Ett bra arbetslag med kollegor som hjälper och stöttar varandra.
• Friskvårdstimme och friskvårdspeng.
• Delaktighet i verksamhetens utveckling.
Kontaktinformation
Mats Nygren, Enhetschef, 0680 - 176 21, mats.nygren@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Eivor Persson, Facklig representant, 0680 - 176 20, eivor.persson@herjedalen.se
Arbetsplats
Herrögatan 31
842 34 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5092755917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
9782772