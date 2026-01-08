Vårdbiträde till Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Du kommer jobba i flera av centrum grupperna .Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Att arbeta som vårdbiträde hos oss innebär att vara en viktig del i människors vardag. Du får använda din omtanke och ditt engagemang till att göra skillnad varje dag. Vi söker dig som vill bidra till att skapa trygghet, kontinuitet och god omvårdnad för personer som behöver stöd, oavsett om det är i hemmet, på ett särskilt boende, gruppboende eller inom socialpsykiatrin.
Som vårdbiträde ger du stöd i den dagliga livsföringen till personer med behov av omsorg. Det kan handla om hjälp med personlig omvårdnad, måltider, förflyttningar och att skapa en meningsfull vardag för brukaren. Arbetet utgår från individuella genomförandeplaner och syftar till att stärka den enskildes självständighet och delaktighet.
Du arbetar nära kollegor och andra professioner, och det ingår att dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer. Rollen ställer krav på god kommunikation, flexibilitet och ett professionellt bemötande alltid med brukarens behov i centrum.
Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha ett respektfullt förhållningssätt och vilja bidra till ett gott arbetsklimat. Du behöver vara noggrann, serviceinriktad och ha förmåga att anpassa dig efter olika människors behov.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, men också att du kan ta ansvar och arbeta självständigt. Det är viktigt att du är lyhörd, uppmärksam på förändringar och kan hantera både rutinsituationer och mer oväntade händelser i vardagen. Du behöver ha förmåga att dokumentera i digitala system enligt gällande rutiner.
Vi ser också att du har:
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort krävs inom större delen av hemtjänsten. Vissa hemtjänstgrupper använder i stället cykel, därför krävs att du kan cykla.
Erfarenhet från äldreomsorg, funktionsstöd och/eller socialpsykiatri är meriterande.
Undersköterskor prioriteras.
Vi tror på ett arbetssätt där kvalitet och utveckling går hand i hand och ser gärna att du vill vara med och bidra till det. Välkommen att söka tjänsten som vårdbiträde och bli en del av en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för automatväxlad bil.
