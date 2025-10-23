Vårdbiträde, Söderhamns kommun
2025-10-23
Vill Du bli en del i ett kreativt och engagerat arbetslag som genom sitt arbete gör stor skillnad för människor i behov av omsorg? Sök då tjänsten som vårdbiträde till Björkbacka!
Beskrivning av arbetsplatsen
Björkbacka vård- och omsorgsboende ligger i Ljusne och bedrivs i enlighet med Socialtjänstlagen.
Verksamheten utgår från målsättningen "Ge kunden stöd att klara sig själv, uppnå livskvalitet och trygghet i livets skeenden". Omvårdnadsarbetet anpassas alltid efter brukarens individuella förutsättningar och behov, där ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt är grunden och beskrivs i den individuella genomförandeplanen. Kommunens värdegrund är den plattform som genomsyrar allt arbete på Björkbacka och skapar trygghet och kvalitet i vardagen.
Boendet är uppdelat i två verksamheter, Björkbacka 1 med 21 lägenheter och Björkbacka 2 med 18 lägenheter, och i samma hus finns även ett LSS-boende med 6 lägenheter. Två enhetschefer ansvarar för verksamheterna och tillsammans arbetar vi för att erbjuda en trygg och meningsfull tillvaro för alla som bor hos oss.
Ditt uppdrag
Som vårdbiträde hos oss kommer du att ha en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för våra brukare. Ditt arbete består främst av omvårdnad, vilket innebär att du hjälper brukaren med personlig hygien, tvätt, städning, måltider och sociala aktiviteter. Du kommer även att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegation. Utöver det dagliga omvårdnadsarbetet ingår dokumentation samt ett nära samarbete med kollegor, legitimerad personal och enhetschef. Tillsammans arbetar ni som ett team för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser på bästa möjliga sätt. Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar och helger enligt ett rullande schema. Vi har ett nära samarbete inom hela Björkbacka, vilket innebär att du bör vara flexibel och beredd att arbeta i hela huset. Vid behov kan arbete även förekomma inom hela verksamhetsområdet och sektor Välfärd.
Din kompetens
Vi söker dig som är vårdbiträde och har ett genuint intresse för att arbeta med människor, där brukarens behov alltid står i fokus. Du har ett varmt engagemang för att ge god omsorg och ser det som naturligt att bidra till att andra får en trygg och meningsfull vardag. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Arbetet innebär dokumentation och kräver god kommunikativ förmåga, vilket gör att du behöver behärska svenska språket väl i både tal och skrift. Viss datorvana är också önskvärd.
Som person är du positiv och lösningsfokuserad, tar egna initiativ och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor. Du ser det som självklart att bidra till ett gott arbetsklimat och har lätt för att samarbeta med andra. Du förstår vikten av ett respektfullt bemötande och har förmåga att anpassa dig efter olika individers behov och förändrade omständigheter.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du sätter alltid brukaren i centrum, lyssnar aktivt och visar omtanke på ett sätt som passar situationen. Som person är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Din empatiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i andras perspektiv och skapa förtroendefulla relationer.
Vi söker dig som har en stark känsla för allas lika värde - oavsett kön, funktionsvariation, etnicitet, sexuell läggning eller ålder.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/214".
Detta är ett heltidsjobb.
Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Björkbacka 1
Ylva Åhlund 0270-75559
9571549