Vårdbiträde Service till hemvården Stora Södergatan 49

Är du serviceinriktad och vill bidra till en trivsam miljö?
Som servicemedarbetare är din huvudsakliga uppgift att se till at våra lokaler på Stora Södergatan 49 är välstädade.
En ren och fräsch miljö är viktig för alla som vistas i lokalerna och dessutom alltid mycket uppskattat.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Uppdraget vårdbiträde service kan omfatta serviceinsatser och omvårdnadsinsatser hos brukare samt serviceinsatser på enheten.
Den huvudsakliga uppgiften i den här tjänsten är daglig lokalvård av hemvård och hälsas lokaler; kontor, toaletter och personalutrymmen samt tvätt av arbetskläder och städutrustning. Det kan förekomma att du utför till exempel städuppdrag även hemma hos brukare.
Du schemaläggs dagtid. Du kommer att arbeta varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan. Tjänsten är tillsvidare.
Vi söker dig som
- har ett gott bemötande och är serviceinriktad.
- erfarenhet av arbete inom omsorg och lokalvård är meriterande.
Vi söker dig som har hög servicekänsla och trivs i din yrkesroll. Du är engagerad, flexibel och har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt när det krävs. Det är viktigt att du är strukturerad och kan planera ditt arbete effektivt. Förståelse för ergonomi i arbetet är viktigt och du är miljö- och kvalitetsmedveten.
För att klara arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, så att du kan förstå instruktioner och föreskrifter samt kommunicera med dina kollegor på enheten. Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare/ planerare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsa.
På Stora Södergatan 49 huserar hemvårdteamen Södertull, Järnåkra och hemvården Natt. Lokalen är placerad i centrala Lund med goda möjligheter till kommunikation. Brukarna finns i närområdet och vi tar oss till dem med cykel eller till fots. Vi jobbar teambaserat och all HSL- och baspersonal, kontor och administration finns under samma tak. I personalgruppen välkomnas du av en varm gemenskap; vi bryr oss om varandra och vill att alla ska trivas. Publiceringsdatum2025-10-03Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
Vi kommer att kalla till intervjuer efter att ansökningstiden gått ut. Tjänsterna tillsätts om de inte tas i anspråk av befintlig personal inom Lunds kommun. Första steg är en telefonintervju med rekryteringskonsult och andra intervju sker på enheten med enhetschef.
Om du går vidare till andra intervjun tar du med;
- Nationellt Id-kort eller pass
- Utbildningsintyg
- Utdrag ur belastningsregistret från Polisen. se (utdrag för egen kontroll) i oöppnat kuvert.
- Tjänstgöringsintyg
Om du går vidare kommer du sedan att få ett mejl från Grade där du ska uppge tre referenser, varav minst två ska vara från chefer (nuvarande/senaste och tidigare chef). Har du tidigare varit anställd i Lunds kommun vill vi, om möjligt, att din chef härifrån är din referens. Referenstagningen kommer att ske digitalt.
Om du söker timanställning (extrajobb) sök istället via separat annons:https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/timvikarie/timvikarie-inom-vard-och-omsorg
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
