Vårdbiträde Service till hemvården Norra Fäladen
Är du engagerad, serviceinriktad och vill göra skillnad?
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller att komplettera ditt arbete inom hemvården med nya digitala arbetssätt. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, Phoniro, digitala arbetsscheman och signering. I Lund har vi också ett digitalt hemvårdsområde. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du utgår från vår lokal tillsammans med dina kollegor och cyklar därifrån till brukarnas egna hem. Ditt arbete styrs av individernas behov. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen städ, tvätt och inköp, men du kommer också att utföra omvårdnadsuppgifter. Du behöver därmed klara av att ta din delegering för att till exempel kunna ge brukaren medicin.
Du schemaläggs dagtid och börjar din arbetsdag klockan 07:00. Du kommer att arbeta varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Dokumentationen sker i Life Care. Vi erbjuder dig ett varierat arbete där du gör skillnad för andra varje dag. Vi har inga delade turer och vårt heltidsmått innebär att du får mer ledig tid i din vardag. . I din roll ingår att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Vi söker dig som
har ett gott bemötande och är serviceinriktad.
erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
För att kunna jobba i hemtjänsten krävs cykelvana.
God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift.
Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Arbetet kräver att du är flexibel och har förmåga att prioritera. Du behöver vara ansvarstagande och kunna hantera snabba omställningar i arbetet.
Vi erbjuder dig
en rad förmåner: kommunens förmånsportal
Om arbetsplatsen
Hemvården Norra Fäladens lokal ligger på Magistratsvägen i ett grönskande område, nära Sankt Hans backar. Hälsoinspiratörerna är aktiva i verksamheten, för att bibehålla en god arbetsmiljö och trivsel. Vi jobbar aktivt med god planering av schema, rehabiliterande arbetsinsatser, BPSD, Senior Alert, Palliativa cirklar och digitalisering.
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare/ planerare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsa.Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
Första urval kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag. Första steg är en telefonintervju med rekryteringskonsult och andra intervju sker på enheten med enhetschef.
Om du går vidare till andra intervjun tar du med;
Nationellt Id-kort eller pass
Utbildningsintyg
Utdrag ur belastningsregistret från Polisen. se (utdrag för egen kontroll) i oöppnat kuvert.
Tjänstgöringsintyg
Om du går vidare kommer du sedan att få ett mejl från Grade där du ska uppge tre referenser, varav minst två ska vara från chefer (nuvarande/senaste och tidigare chef). Har du tidigare varit anställd i Lunds kommun vill vi, om möjligt, att din chef härifrån är din referens. Referenstagningen kommer att ske digitalt.
Aktuell lönebild för olika befattningar i Lunds kommun hittar du här: lönestatistik
Om du söker timanställning (extrajobb) sök istället via separat annons:
Timvikarie inom vård och omsorg | Lunds kommun
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND
