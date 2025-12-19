Vårdbiträde ref. nr. 139/25 Till sommaren 2026
2025-12-19
Gör sommaren 2026 meningsfull - Bli en del av vårt engagerade omsorgsteam!
Vill du ha ett sommarjobb där du verkligen gör skillnad och utvecklas både professionellt och som person? Då är du välkommen att bli en del av vårt fantastiska team i Kalix kommun! Vi söker engagerade sommarvikarier som vill bidra till att skapa trygghet och glädje för våra brukare.
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som medarbetare inom omsorgen spelar du en central roll i våra brukares vardag. Du erbjuder stöd och omsorg och hjälper till med vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och medicin. Framför allt bidrar du till att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för dem som behöver vår hjälp. Vi erbjuder flera spännande områden där du kan göra verklig skillnad:
Särskilt Boende: Arbeta med omsorg och stöd för personer som inte kan bo hemma längre. Du skapar trygghet och livskvalitet för våra boende genom att hjälpa dem i deras dagliga liv.
Hemtjänst: Ge personlig omvårdnad och stöd i brukarnas hem. Här får du möjlighet att bygga nära och långsiktiga relationer. Vi söker även medarbetare som kan utföra serviceinsatser, som städning och inköp.
Stöd och Omsorg inom LSS: Stödja barn, unga och vuxna med psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Arbeta inom service eller gruppbostad, boendestöd, korttidsboende eller personlig assistans.
Korttidsboende Viljan: Arbeta med brukare som tillfälligt vistas hos oss för rehabilitering eller avlastning. Du bidrar till en trygg och välkomnande miljö under deras vistelse.
Nattpatrullen: Ge trygghet och stöd till brukare nattetid, för att säkerställa deras välmående under dygnets mörka timmar. Arbete inom nattpatrullen kräver körkort.
Vi söker
Vi söker dig om är ansvarsfull, empatisk och har fyllt 18 år. Du behärskar svenska i både tal och skrift, detta gör att du enkelt kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt verksamhetens krav. Du trivs med att arbeta med både manliga och kvinnliga brukare och kollegor och har en förmåga att anpassa dig till olika situationer och människor.
Som person är du lyhörd, flexibel och har förmåga att skapa goda relationer. Erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg är det meriterande, men framför allt söker vi dig som brinner för att göra skillnad i andra människors liv och har ett genuint engagemang för omsorg.
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete: Din insats gör skillnad och förbättrar vardagen för människor som behöver stöd.
Ett fantastiskt team: Du blir en del av ett stöttande och kompetent arbetslag som hjälps åt och delar erfarenheter.
Erfarenheter för livet: Du får värdefulla kunskaper och erfarenheter som kommer att vara till nytta både personligt och professionellt, oavsett vilket yrke du ser dig själv inom i framtiden.
Varierande arbetstider: Slipp nio-till-fem-tillvaron och skapa en balas som passar dig.
En trygg arbetsgivare: Vi erbjuder en stabil anställning med kollektivavtal, schyssta arbetsvillkor och stort fokus på din arbetsmiljö. Kalix Kommun erbjuder en arbetsplats där vi värnar om trivsel, tillit och trygghet.Övrig information
Ansök nu och gör sommaren 2026 till en sommar du alltid kommer att minnas!
Tipsa även gärna en kompis! Här finns chansen att sommarjobba ihop, vi har flera lediga tjänster.
Tidsbegränsad anställning under sommaren med goda möjligheter till fortsatt anställning.
Sysselsättning och start enligt överenskommelse.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav för arbete inom socialförvaltningen.
Sommarbonus 2026
Chans till 10.000 kr i sommarbonus - om du skriver på ditt avtal innan 30 april.
Läs mer om jobben samt villkoren för sommarbonusen via:
Jobba inom vård och omsorg (kalix.se)
Läs om arbetsplatsen, via länkarna nedan:
Kalix kommuns socialförvaltning
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Kompetensstrateg
Linda Johansson linda.johansson@kalix.se 076-128 89 27 Jobbnummer
9654452