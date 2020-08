Vårdare/stödpedagog till LSS- bostad - Markaryds Kommun - Barnskötarjobb i Markaryd

Markaryds Kommun / Barnskötarjobb / Markaryd2020-08-26Markaryds kommun kommer under hösten att öppna en nybyggd LSS- bostad i Markaryd. Därför rekryterar vi nu 8-10 nya medarbetare.2020-08-26Arbetet innebär att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplanen. Du utför dagliga stödinsatser ex planera och göra inköp, personligt stöd, fysisk omvårdnad, aktiviteter, städ, tvätt, tillreda måltider. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Det är viktigt att brukarens stöd utformas utifrån hans/hennes rätt att bestämma över sitt liv och ges möjlighet att utveckla sina förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Vi arbetar efter socialnämndens värdegrund där människor skall mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.Det är viktigt att brukarens stöd utformas utifrån dennes rätt att bestämma över sitt liv och ges möjlighet att utveckla sina förmågor för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.Vi söker dig som har KY/YH-utbildning som stödpedagog eller gymnasieutbildning med inriktning mot funktionshinder, pedagogik och/eller psykiatri eller annan motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Krav för tjänsten är att du är väl förtrogen med LSS-lagstiftningen, har kunskap kring arbete med personer med intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt social dokumentation. Meriterande är kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik, samt tecken som stöd. Egenskaper som värdesätts för tjänsten är:Ett stort intresse och engagemang inom verksamhetsområdet.Förmåga att se och möta människor utifrån varje individs behov och önskemål.Förmåga att planera och dokumentera insatser.Hög flexibilitet och samarbetsförmåga.Kunna arbeta självständigt och i grupp samt vara öppen för utvecklingsarbete.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B- körkort krävs då resor med bil ingår i tjänsten.Tjänsterna som erbjuds är tillsvidareanställningar på heltid. Tjänstgöring dag/kväll/helg/natt.Medarbetare i Markaryds kommun erbjuds friskvårdsbidrag samt tillgång till en förmånsportal med många rabatter samlade inom exempelvis resor, hem&fritid, skönhet&hälsa, mode. Vi erbjuder även gratis kaffe/te.Sista ansökningsdatum är 2020-09-16. Välkommen med din ansökan!Under rekryteringsprocessen undanber sig Markaryds kommun kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande.Fackliga företrädare kan nås via kommunens växel 0433-720 00.Markaryds kommun i södra Småland på gränsen till Skåne är en välskött kommun med god ekonomi. Lånefinansieringsgraden är låg och bland annat har medel avsatts som fullt ut täcker kommunens framtida pensionskostnader. Markaryds kommun ligger för fjärde året i rad i toppen i Svenskt näringslivs undersökning om landets bästa företagsklimat. I Markaryd arbetar vi med ett tydligt medborgarperspektiv och samverkar i stor utsträckning tillsammans med den ideella sektorn och näringslivet i vårt utvecklingsarbete.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-09-16Markaryds kommun5333440