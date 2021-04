Vårdadministratör - Region Jönköpings län - Administratörsjobb i Eksjö

Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Eksjö2021-04-13Vårdadministrationen Ögonkliniken, Höglandssjukhuset, EksjöVi sökerVi söker nu en utbildad vårdadministratör för en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du kommer att bli en viktig del av vår grupp av vårdadministratörer på ögonkliniken nu och framöver.Vi erbjuder digSom vårdadministratör har du en viktig roll på ögonkliniken. Att arbeta som vårdadministratör hos oss är att befinna sig mitt i verksamheten. Arbetet är stimulerande, omväxlande och utmanande. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på kliniken.Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder inom Region Jönköpings län här ( http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/). Det här får du arbeta medHos oss är huvudsakliga arbetsuppgifter medicinsk dokumentation, diagnos-och åtgärdsklassificering, receptionsarbete, samt övriga vårdadministrativa arbetsuppgifter. Är du intresserad av IT finns möjlighet att arbeta som IT-kontakt på kliniken.På ögonkliniken i Eksjö arbetar ett 30-tal personer såsom administrativa assistenter, läkare, optiker, optometrister, ortoptist, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.För att du ska trivas hos ossFör att trivas i rollen som vårdadministratör hos oss är det viktigt att du är serviceinriktad och flexibel. God självinsikt där du på ett självständigt sätt strukturerar och planerar din arbetsdag. Du har lätt för att sätta dig in i nya rutiner och IT-system. Du arbetar bra med andra människor, uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och har en vilja att hjälpa andra. Har du även erfarenhet av att arbeta i Cosmic är detta önskvärt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så här gör du om du är intresseradVill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Christina Flodén, telefon 010-242 16 88. Sista ansökningsdag är 2021-05-04. Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Bli en av oss!Ögonkliniken i Region Jönköpings län kommer att arbeta regionövergripande med processerna i ögonsjukvården. Vi har tre ögonmottagningar som utgår från Eksjö, Jönköping och Värnamo. Våra medarbetare tar hand om patienter med ögonsjukdomar och akuta ögonskador. Vi erbjuder kvalificerad ögonsjukvård och öppen specialistsjukvård inom vårdval ögon.Vårdval behandlar de flesta ögonåkommor, fotograferar ögonbottnar på diabetiker och opererar gråstarr. I den kvalificerande vården erbjuds vård och behandling av åldersförändringar i gula fläcken, laserbehandling vid diabetesförändringar, efterstarr och i vissa fall för att sänka ögontrycket.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100 , Tillträde Enligt överenskommelse -2021-04-13Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-05-04REGION JÖNKÖPINGS LÄN5687715