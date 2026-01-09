Vårdadministratör
Hud- och STI-mottagningen, Länssjukhuset Ryhov
Trivs du i en roll med ansvar? Vill du utvecklas i din roll som vårdadministratör? Uppskattar du att ge god service med ett gott bemötande?
Då är det just dig vi behöver!
Rollen som vårdadministratör
Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att vara medicinsk dokumentation i journalsystemet Cosmic, diagnos- och åtgärdsklassificering, receptionsarbete, dokumenthantering i Evolution samt övriga administrativa uppgifter. I dina arbetsuppgifter ingår även att ge support kring olika IT-system. Det är meriterande om du har erfarenhet av och har arbetat med taligenkänning. Din arbetsplats är på hudmottagningen i Jönköping men vid behov är du behjälplig med att skriva journalanteckningar från hudmottagningarna i Nässjö och Värnamo. Hudkliniken är en liten klinik där vårdadministratören är spindeln i nätet. Vi arbetar ständigt med förbättringar och digitala lösningar vilket innebär att flexibilitet är viktigt.
Din blivande arbetsplats
Hudkliniken är en länsklinik med hudmottagningar, STI-mottagningar och behandlingsenheter i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Kliniken har ett 60-tal medarbetare. På hudmottagningarna bedrivs specialistvård där flertalet patienter kommer på remiss från primärvården. Vi har cirka 16 000 läkarbesök och 13 000 sjukvårdande besök per år.Publiceringsdatum2026-01-09Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör med goda IT-kunskaper och är van att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av vårt journalsystem Cosmic, har kunskaper i Evolution och är intresserad av att lära dig nytt i rollen som vårdadministratör.
För att du ska trivas hos oss ser vi att du är trygg och stabil i dig själv, samarbetar bra med andra, är flexibel, uttrycker en positiv inställning till ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. För oss är det viktigt att du är rätt person i vårt team och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som vårdadministratör på hudkliniken är du en viktig del i att verksamheten utvecklas och förbättras. Vi erbjuder dig en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du får ett roligt och stimulerande arbete med stort egenansvar. Du har ett nära samarbete med vårdadministratörskollegor på hudkliniken samt övriga yrkeskategorier på kliniken.
Vi är en liten länsklinik med bra sammanhållning och vi strävar efter att nå gemensamma mål. Vi har ett gott kamratskap och en bra arbetsmiljö. Arbetet är varierande och du blir en del av ett team där teamkänslan och serviceandan "här hjälps vi åt" är mycket viktig. Våra medarbetare är nyckeln till att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Vår utgångspunkt är alltid patienten.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta administrativ enhetschef Sorinela Fijat, tfn 010-242 21 44 eller via mejl sorinela.fijat@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 februari 2026 men urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M26/26". Omfattning
