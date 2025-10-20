Vårdadministratör
2025-10-20
Vill du vara med och bygga upp något helt nytt, för barnens bästa? Då ska du söka denna tjänst!
Regionhälsan startar nu upp en barnlogopedisk verksamhet på primärvårdsnivå, med mottagningar i fyra delregionala områden: norra, södra, östra samt en gemensam för västra och Göteborg.
Den största mottagningen kommer att finnas i Göteborgsområdet och här söker vi nu två vårdadministratörer som vill vara med från början och skapa en trygg, effektiv samt serviceinriktad administration, för både patienter och personal.
Hos oss erbjuder vi dig möjlighet att vara med från start i en ny vårdverksamhet. Vi erbjuder även ett fritt och utvecklande arbete med stort ansvar, kompetensutveckling vid behov samt en arbetsplats som präglas av innovation, digitala arbetssätt och regional samverkan.
Om arbetet
Som vårdadministratör hos oss blir du en nyckelperson i att få verksamheten att fungera både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen. Tillsammans med din administratörkollega bildar ni ett team som fungerar som en samordnande länk i verksamheten, med ett nära samarbete med chef och cirka 20 logopeder. Ni kommer även att ha kontakter med andra vårdgivare som verksamheten samverkar med för patientens bästa. Arbetet är självständigt, men du är aldrig ensam. Här finns en stark känsla av samverkan och gemensamt ansvar.
Du kommer att ha din arbetsplats i Göteborg, men ge administrativ service till samtliga mottagningar. Resor till de andra mottagningarna kommer att ingå i tjänsten, vilket gör att du får en bred inblick i hela verksamheten och blir en viktig länk mellan våra olika orter.
Om dig
Vi söker dig som har vårdadministrativ utbildning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av system som exempelvis SOFIA/SharePoint, Heroma, 1177.se, TIK, Public 360, Asynja, Vård och Hälsa, Säkert videomöte, Marknadsplatsen. Vana av remisshantering, besöksbokningar, diarieföring, fakturering, tolkbokningar och digitala arbetssätt, ses även som meriterande. Likaså erfarenhet som LITA och administrativt ansvar inom hälso- och sjukvård i VGR.
Som person är du serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Vi söker dig som vill bidra till en arbetsplats där både barn, föräldrar och kollegor känner sig välkomna och trygga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi hoppas att du vill vara med och skapa en av Sveriges bästa logopedmottagningar för barn och ungdom!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
