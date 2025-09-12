Vårdadministrativ sekreterare till arbetsterapi och fysioterapi
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2025-09-12
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Vi söker dig som är vårdadministrativ sekreterare/medicinsk sekreterare till vår verksamhet.
Arbetsterapi/Fysioterapi på Skaraborgs Sjukhus är en sjukhusövergripande funktion som tillhandahåller specialiserad arbetsterapi och fysioterapi till sjukhusets verksamheter. Inom verksamheten finns fyra tjänster för vårdadministrativa sekreterare som servar ca 90 medarbetare fördelade på två sjukhusorter. Vår verksamhet är under ständig utveckling där vi varje dag möts av nya utmaningar med möjlighet att påverka vårt nuvarande och framtida arbete. För att klara av detta ges våra medarbetare goda möjligheter till interna och externa utvecklings-/ utbildningsinsatser.
Är du intresserad och vill bli en av oss? Ansök idag och berätta vad du kan bidra med.Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministrativ sekreterare hos oss erbjuds du variation i det dagliga arbetet och över tid. Du är direkt underställd enhetscheferna för arbetsterapi och fysioterapi och har ett nära samarbete med alla medarbetare i verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge verksamheten stöd i förekommande administrativa arbetsuppgifter såsom patientadministrativt arbete i ELVIS, 1177 och Melior. Majoriteten av patientnära administration har uppgiftsväxlats från behandlare till vårdadministrativ sekreterare och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsuppgifterna. Vi strävar efter att ligga i framkant avseende digitala arbetssätt och de vårdadministrativa sekreterarna är en viktig stödfunktion i detta. Utöver detta är de vårdadministrativa sekreterare en självklar part i pågående utvecklingsarbeten i verksamheten.
Handledning av studenter kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som har KY- eller YH-utbildning till medicinsk sekreterare/vårdadministratör.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha god datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet, diagnoskodning och dokumenthantering.
Vi ser att du är positiv till förändringar, har ett genuint intresse för digitalisering och vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet samt att du har förmågan att arbeta självständigt och i grupp, samt är flexibel och noggrann. Övrig information
Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
