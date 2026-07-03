Vårdadministrativ sekreterare till Arbetsterapi och Fysioterapi
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-07-03
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, Tibro
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, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-03Beskrivning
Vi söker dig som är vårdadministrativ sekreterare / medicinsk sekreterare till vår verksamhet.
Arbetsterapi/Fysioterapi på Skaraborgs Sjukhus är en sjukhusövergripande funktion som tillhandahåller specialiserad arbetsterapi och fysioterapi till sjukhusets verksamheter. Inom verksamheten finns fyra tjänster för vårdadministrativa sekreterare som servar ca 90 medarbetare fördelade på två sjukhusorter. Vår verksamhet är under ständig utveckling där vi varje dag möts av nya utmaningar med möjlighet att påverka vårt nuvarande och framtida arbete. För att klara av detta ges våra medarbetare goda möjligheter till interna och externa utvecklings-/ utbildningsinsatser.
Är du intresserad och vill bli en av oss? Ansök idag och berätta vad du kan bidra med.Dina arbetsuppgifter
Som vårdadministrativ sekreterare hos oss erbjuds du variation i det dagliga arbetet och över tid. Du är direkt underställd enhetscheferna för arbetsterapi och fysioterapi och har ett nära samarbete med alla medarbetare i verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge verksamheten stöd i förekommande administrativa arbetsuppgifter såsom patientadministrativt arbete i ELVIS, 1177 och Melior. Majoriteten av patientnära administration har uppgiftsväxlats från behandlare till vårdadministrativ sekreterare och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsuppgifterna. Vi strävar efter att ligga i framkant avseende digitala arbetssätt och de vårdadministrativa sekreterarna är en viktig stödfunktion i detta. Utöver detta är de vårdadministrativa sekreterare en självklar part i pågående utvecklingsarbeten i verksamheten.
Handledning av studenter kan förekomma. Övrig information
Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-enheten (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 9, Arbetsterapi/Fysioterapi Kontakt
Enhetschef
Eva-Lotta Gustafsson 076-12906703 Jobbnummer
9991468