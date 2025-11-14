Vårdadministrativ sekreterare
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg har enheter på fyra olika tomter.
Vid Fysioterapi Mölndal bedrivs fysioterapeutisk verksamhet i såväl sluten- som öppenvård inom flera specialiteter. Det är en stor enhet med cirka 70 anställda medarbetare.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande med inriktning på sedvanlig vårdadministration. Det är exempelvis 1177:s e-tjänster, telefonkontakt med patienter och vårdpersonal, remisshantering och bokning i ELVIS. Som administratör bistår du enhetens fysioterapeuter vid administrativa frågor och det gör dig, ihop med dina kollegor, till spindeln i nätet på enheten. Din arbetsdag kommer att innehålla såväl rutinuppgifter som problemlösning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad vårdadministrativ sekreterare. Det är meriterande om du har erfarenhet av ELVIS och 1177 och har erfarenhet av andra digitala system. Det är även meriterande med erfarenhet av arbete på mottagning och av administrativt arbete inom vården.
Vi söker en positiv person med hög serviceförmåga och med mycket god samarbetsförmåga. Du behöver tycka om och klara av ett högt tempo, flera samtidiga uppgifter och de många arbetsrelationer det innebär att vara administratör på en stor enhet.
Vi vill att du jobbar lösningsinriktat, att du med självklarhet samarbetar med många människor, samtidigt som du klarar av självständigt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet för tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
