Vårbiträde (timanställning/vikariat)
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Denna tjänst är en del av den kommande Rekryteringsmässa som äger rum den 19 mars.
Om din profil matchar kraven kan du bli inbjuden till en intervju på Rekryteringsmässan den 19 mars.
Observera att endast inbjudna kandidater har möjlighet att delta i evenemanget.
Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Vardaga är ett av de största privata företagen i Sverige inom äldreomsorg, med över 100 äldreboenden runt om i landet samt hemtjänstverksamhet. Vardaga är en del av Ambea-koncernen.
Plats:
Farsta
Nacka
Vallentuna
(Du jobbar bara på en av de platser ovan)
Vi söker:
Vårbiträde (timanställning/vikariat)Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
• Utföra enklare arbetsuppgifter på äldreboendet, såsom att tömma diskmaskinen och duka inför frukost och andra måltider.
• Lättare städ- och tvättuppgifter, inklusive att fylla och tömma tvättmaskiner samt vika kläder.
• Hjälpa på promenader och delta i andra aktiviteter på äldreboendet.
• Laga mat och vid behov hjälpa till med matning.
• Hjälpa till med dusch och andra hygienbehov.Kvalifikationer
• Du talar och förstår svenska på god yrkesmässing nivå (medelnivå).
• Du har baskunskaper i matlagning och kan laga efter recept.
• Du är flexibel med arbetstider och kan arbeta olika skift, inklusive kvällar och helger;
• Om du har tidigare erfarenhet som personlig assistent, vårdbiträde eller liknande är det ett plus.Profil
• Du är motiverad att arbeta med människor.
• Du har en mycket positiv attityd.
• Du är stresstålig.
• Du har ett serviceinriktat förhållningssätt.
Arbetsgivaren erbjuder:
• Timanställning eller vikariat enligt övernskommelse (mest sommarvikariat).
• Tjänsten omfattas av kollektivavtal.
• friskvårdsbidrag, arbetsklädar och personalrabatter ingår.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka. Ersättning
