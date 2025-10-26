Varbergs Ölhall söker städare och diskare
Cheffle AB / Städarjobb / Varberg Visa alla städarjobb i Varberg
2025-10-26
Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.
Vi söker nu en städare och diskare till vårt team på Varbergs Ölhall.
Ordning och reda och en blick för detaljer är nyckelorden för dessa tjänster. Vi ser gärna att du gillar att jobba i högt tempo och är redo för en rolig utmaning. Du kommer bli en viktig pusselbit i företaget där du bjuds in i ett roligt och tajt team med en fin gemenskap.
Arbetsuppgifterna är huvudsakligen:
Städa lokalen och dess uteservering
Ta emot leveranser
Diska under öppettider efter vissa städpass
Arbetsdagarna varierar med bland annat helgdagar, arbetspassen är huvudsakligen morgon/dagtid.
Tjänsten startar omgående.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
Mindre än 1 års erfarenhet
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Varbergs Ölhall Jobbnummer
9574531