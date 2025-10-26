Varbergs Ölhall söker souschef
Cheffle AB / Kockjobb / Varberg Visa alla kockjobb i Varberg
2025-10-26
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.
Vi söker en Souschef till Varbergs Ölhall
Är du en driven kock som vill ta nästa steg i karriären och vara en nyckelspelare i köket? Vi söker nu en souschef som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla Varbergs Ölhall vidare.Publiceringsdatum2025-10-26Om tjänsten
Som souschef är du kökschefens högra hand och ansvarar för att leda och inspirera teamet i det dagliga arbetet. Du är en viktig del i att planera menyer, utveckla nya rätter och säkerställa högsta kvalitet i allt som lämnar köket. Rollen innebär också att du har ett ansvar för struktur, ordning och arbetsmiljö i köket.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet från liknande roll eller flera års erfarenhet som kock.
Är trygg i ledarrollen och van vid att ta ansvar.
Har erfarenhet av menyplanering och ett kreativt sinne för matlagning.
Är stresstålig och behåller lugnet även under högt tempo.
Brinner för goda råvaror och serviceupplevelsen.
Vi erbjuder
En arbetsplats där kvalitet och gemenskap står i fokus.
Möjlighet att vara med och påverka och utveckla menyerna.
En familjär arbetsmiljö där vi värnar om både personal och gäster.
Tjänsten är på heltid, med huvudsakliga arbetstider på kvällar och helger.
Lön enligt avtal.
Vi ser fram emot din ansökan!
2-4 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Varbergs Ölhall Jobbnummer
9574539