Varbergs Ölhall i Varberg söker bartender
Cheffle AB / Servitörsjobb / Varberg Visa alla servitörsjobb i Varberg
2026-03-29
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cheffle AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Varbergs Ölhall är en restaurang som ligger i centrala Varberg med stort utbud av öl från hela världen. Vi har öppet för lunch samt á la carte med högt tryck från öppning till stängning.
Vi söker nu en entusiastisk och kunnig bartender som kan trollbinda våra gäster med fantastisk dryck och ge dem en upplevelse de sent kommer att glömma.
Som bartender i vår ölhall kommer du att vara en del av ett dynamiskt team där ölkultur, mat och gemenskap står i centrum. Din expertis och passion för öl kommer att skapa en atmosfär som får våra gäster att jubla och höja sina ölglas i tacksamhet. Har du inte mycket erfarenhet av just öl men känner att du är vass på annan dryck? Ingen fara, vi hjälper dig med ölkunskapen.
Här är vad vi söker hos vår perfekta kandidat:
Snabb och effektiv: Ölhallen kan vara hektisk ibland, så du bör kunna hantera stress och arbeta snabbt utan att kompromissa med kvaliteten. Du bör kunna servera våra gäster med ett leende och se till så att ingen förblir törstig.
Kundservice: Att arbeta som bartender handlar inte bara om att hälla öl i glas och servera snabba drinkar. Du bör vara en utåtriktad person som älskar att interagera med människor och skapa en minnesvärd upplevelse för varje gäst. Ditt leende och positiva attityd kommer att vara dina bästa tillgångar.
Minst 20 år gammal
Om du känner att detta beskriver dig och du är redo att ge allt bakom baren i vår ölhall, så vill vi höra från dig! Skicka med ditt CV och en kort beskrivning av varför du är den perfekta matchen för oss.
Välkommen med din ansökan här via Cheffle redan idag och bli en del av vårt härliga gäng!
1-2 års erfarenhet Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cheffle AB
(org.nr 559139-5024) Arbetsplats
Varbergs Ölhall Jobbnummer
9825695