Var med och starta upp Bonniers nya säljkontor i Eskilstuna

Bonnier Business Media Sales AB / Säljarjobb / Eskilstuna

2022-03-29



Som en del av Nordens största mediekoncern, Bonnier AB, har Bonnier Business Media Sales växt och utvecklats i raketfart sedan starten 2014. Då med ett kontor beläget i Västerås med fem anställda till att idag ha över 120 anställda fördelat på våra tre kontor i Västerås, Örebro och Norrköping. Nu satsar vi ytterligare och öppnar under våren ytterligare ett kontor i Eskilstuna. Vår vision är att bli den ledande säljorganisationen inom hela Bonnierkoncernen och med en total försäljning på 115 miljoner under 2021 finns det inget som kan stoppa oss.Nu finns möjligheten att vara med på uppstarten av vårt nya kontor och tillsammans forma framgångssagan för Bonnier i Eskilstuna. Är du den vi söker? Stämmer beskrivningen nedan på dig? Oavsett om du har tidigare erfarenhet från försäljning eller inte. Kan du bli vår nästa stjärnsäljare? Tveka inte att skicka in en ansökan redan idag!Vi erbjuder dig:En heltidstjänst på vårt fräscha och helt nya kontor mitt i centrala Eskilstuna.En möjlighet att vara med från start, forma och påverka verksamheten på ett helt nytt säljkontor.Utvecklingsmöjligheter inom hela Bonnierkoncernen och en språngbräda direkt in i mediebranschen.Möjligheten att påverka din egen lön genom garantilön och en obegränsad provisionsmodell.Utbildning i modern företagsförsäljning av våra säljcoacher och säljledare med över 10 års säljerfarenhet.En fantastiskt rolig arbetsplats med magiska kollegor, roliga aktiviteter och säljtävlingar.Friskvårdsbidrag á 3000:- om året.Trygga arbetsvillkor motsvarande ett kollektivavtal genom branschorganisationen Kontakta.Vi tror att Bonniers nästa stjärna:Är bra på, och tycker det är roligt att bygga relationer och kommunicera med kunder och kollegor.Utmanas av och hittar drivkraften i att vända ett nej hos en kund till ett ja hos en annan.Är resultatinriktad och drivs av att sätta upp mål att jobba efter, och fira när de målen nåsTrivs i en arbetsmiljö med högt tempo. Där stämningen på arbetsplatsen, hänget med kollegorna och peppandet under säljtävlingarna går hand i hand med att prestera gentemot kund och lyckas med sin försäljning.Behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.2022-03-29Nu finns chansen att vara med och öppna ett helt nytt säljkontor, beläget mitt i centrala Eskilstuna. Du kommer till en början bli en del av ett mindre, drivet team med fantastiska framgångar hittills som på sikt ska ta Eskilstunakontoret till nya höjder i form av nya projekt och fler säljare. Som säljare på Bonnier arbetar du måndag till fredag, 8.00-17.00. Du kommer dagligen att prata med företagare runt om i Sveriges näringsliv via telefon och erbjuda dem eventbiljetter till några av Sveriges största konferenser så som Di Energi, Hållbara Finanser och Di Bank. Vi jobbar med varmkundsförsäljning vilket innebär att kunden du kontaktar på något sätt har visat intresse för eventet, eller tidigare deltagit i liknande event. Arbetsdagen varvas sedan med försäljning, coachande säljmöten, egna studier kring de olika eventen du säljer och roliga aktiviteter och säljtävlingar.Övrig information:Vi jobbar målmedvetet med frågor som berör mångfald och jämställdhet och ser gärna att det även är en drivkraft för dig. Bonnier Business Media Sales vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2022-04-27Bonnier Business Media Sales ABFristadstorget63217 Eskilstuna6483383