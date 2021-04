Vår kund söker B2B säljare. Inget CV behövs! - Recify AB - Säljarjobb i Göteborg

Recify AB / Säljarjobb / Göteborg2021-04-06Azalea IT köper och säljer begagnad IT-hårdvara. Allt ifrån mobiler och laptops till datacenterutrustning. En glödhet bransch med tydligt miljöfokus.Vi är tio anställda och ingår sedan i oktober i Elanders Group, en börsnoterad logistikkoncern med 6 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter.Nu skall vi accelerera mot nya mål. Vill du vara med?Det krävs inga förkunskaper vad gäller iT och med rätt inställning lär du dig snabbt. Bearbetning av kunder sker främst via telefon och mejl men även kundbesök kan bli aktuellt (i dagsläget framförallt videomöten). Inledningsvis innebär tjänsten i huvudsak nykundsbearbetning (B2B).I din roll kommer du både sälja och köpa IT-utrustning. Du jagar stora och små affärer. En liten affär kan röra sig om en kund som vill komplettera en äldre IT-miljö med begagnade reservdelar. En större affär kan handla om en kund som vill teckna avtal om globala IT-återtag där vi åtar oss att hjälpa kunden med IT-skiften över hela världen. Det kan exempelvis vara en kund med huvudkontor i Sverige och kontor/fabriker runtom i världen.Har du bra affärssinne och ett stort driv finns det stora möjligheter att utvecklas hos oss i takt med att vi växer. Det här är platsen för dig som vill ha möjligheten att visa vad du går för och snabbt klättra i karriären.Vi erbjuder digEn grupp sköna kollegor med högt I takFast lön med provision utan lönetakSäljtävlingarRoliga teamaktiviteter och konferensresorPingisbord och fussball när du vill sträcka på benenKarriärmöjligheter I en global koncern2021-04-06Du talar både svenska och engelska (gärna ytterligare ett språk, men inget krav)Du är målinriktad och satsar alltid järnetDu är en lagspelare, ödmjuk och prestigelösSom person är du målfokuserad och tar själv initiativ till att hitta nya --kontaktvägar och driva resultat.Du är orädd och ihärdig och ger inte upp i första taget.Du har erfarenhet inom försäljning (B2B/B2C) eller är en oupptäckt talangSista dag att ansöka är 2021-04-13Recify AB5674531