Valombudsman SSU Skaraborg

2026-05-04


SSU Skaraborg söker valombudsman!

Som valombudsman kommer du vara med och stötta SSU Skaraborg i valrörelsen.

Dina arbetsuppgifter innefattar allt från skolbesök och kampanjer i Skaraborg till att kommunicera i sociala medier samt anordna medlemsträffar.

Då du kommer arbeta i nära samarbete med vår ordinarie ombudsman och våra medlemmar krävs att du jobbar bra i team.

Vi söker en person som:
• Är utåtriktad och gillar att arbeta med människor
• Är initiativtagande och organiserad
• Arbetar bra i grupp
• Delar och arbetar för SSU Skaraborgs värderingar

Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att arbeta politiskt, fackligt eller i annan idéburen verksamhet.
• Har erfarenhet av kommunikation i text, bild och film.
• Har B-körkort och tillgång till bil.

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning mellan 1 augusti - 30 september och du jobbar enligt målstyrd arbetstid.

Placeringsort: Skövde
Resor förekommer i tjänsten.

Din ansökan ska skickas per mejl med ett bifogat CV samt personligt brev. Ansökan skickas till felicia.lindborg@ssu.se, senast den 30 juni.

Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: Felicia.lindborg@ssu.se

Heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skaraborgs Ssu-Distrikt
Gesällgatan 5 (visa karta)
541 50  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skaraborgs SSU distrikt

Kontakt
Ordförande SSU Skaraborg
Felicia Lindborg
Felicia.lindborg@ssu.se
0760450205

