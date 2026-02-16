Välkommen till vår trevlig städteam !
2026-02-16
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
Städare sökes till Magica Städservice - Tyresö & Stockholm med omnejd
Vill du jobba i ett tryggt och personligt företag där du får uppskattning för det du gör?
Magica Städservice är ett väletablerat städföretag med över 10 års erfarenhet. Vi växer - och nu söker vi fler stjärnor till vårt härliga team!
Vi arbetar främst med hemstädning, flyttstädning och storstädning i områdena Tyresö & Stockholm med omnejd
Är du rätt person för oss?
Vi söker dig som:
Är noggrann, pålitlig och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Har ett trevligt bemötande och gillar att ge bra service
Har erfarenhet av städning - meriterande, men inget krav!
Vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning)
Deltidstjänst - arbetstid enligt överenskommelse
Flexibla arbetstider beroende på uppdrag
12 % semesterersättning
Tjänstepension & försäkring via FORA
Smidig arbetsplanering direkt i mobilen
Ett familjärt och stöttande team som bryr sig
Arbetsområde:
Tyresö, Haninge, Huddinge, Nacka och övriga Stockholm med omnejd.
Sök jobbet redan idag!
Låter det intressant?
Skicka ett mejl till: info@magicastad.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@magicastad.com Omfattning
