Välkommen till vår trevlig städteam !

Magica Mm HB / Städarjobb / Tyresö
2026-02-16


Städare sökes till Magica Städservice - Tyresö & Stockholm med omnejd

Vill du jobba i ett tryggt och personligt företag där du får uppskattning för det du gör?
Magica Städservice är ett väletablerat städföretag med över 10 års erfarenhet. Vi växer - och nu söker vi fler stjärnor till vårt härliga team!

Vi arbetar främst med hemstädning, flyttstädning och storstädning i områdena Tyresö & Stockholm med omnejd
Är du rätt person för oss?

Vi söker dig som:

Är noggrann, pålitlig och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Har ett trevligt bemötande och gillar att ge bra service
Har erfarenhet av städning - meriterande, men inget krav!

Vi erbjuder dig:

Tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning)
Deltidstjänst - arbetstid enligt överenskommelse
Flexibla arbetstider beroende på uppdrag
12 % semesterersättning
Tjänstepension & försäkring via FORA
Smidig arbetsplanering direkt i mobilen
Ett familjärt och stöttande team som bryr sig
Arbetsområde:
Tyresö, Haninge, Huddinge, Nacka och övriga Stockholm med omnejd.

Sök jobbet redan idag!

Låter det intressant?
Skicka ett mejl till: info@magicastad.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@magicastad.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Magica Mm HB

Jobbnummer
9743560

