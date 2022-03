Välkommen till oss i Lindesbergs kommun som timvikarierande sjuk

Nu är det snart sommar och självklart skall våra ordinarie sjuksköterskor ha semester. Därför söker vi timvikarierande sjuksköterskor som kan "täcka upp" när sjuksköterskorna är lediga.Känner du att du är rätt person för detta uppdrag? Tveka inte med att höra av dig till oss så kan vi berätta mer. Tjänsten kan vara förlagd till särskilt boende eller hemsjukvård.Du kan utgå från Fellingsbro, Frövi, Lindesberg eller Storå.Vi ses!2022-03-30täcka upp ett område när den ordinarie sjuksköterskan har semesteransvara för de medicinska insatserna som kan innefatta läkemedelshantering, sårvård, provtagningar, skötsel och hantering av picc line samt palliativ vård.utföra medicinska bedömningarsamverka i team med enhetschef, arbetsterapeut, undersköterskor och vårdbiträden.Du behöver vara legitimerad sjuksköterska, men har du specialist- eller påbyggnadsutbildning till distriktssköterska, geriatrikutbildning eller demensutbildning är det meriterande. Vi använder oss utav dokumentationssystemet Viva och arbetar även i system som Lifecare, NPÖ samt nationella kvalitetsregister. Har du någon erfarenhet utav dessa är det också en fördel.Vi vill att du talar god svenska och kan använda dig av språket i tal och skrift.B-körkort är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTLindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Ange gärna i din ansökan om du har språkkunskaper i finska.Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 800 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss!Vill du veta mer om platsen Lindesberg? Gå in på www.lindesberg.se Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Gäller anställning under vecka 25-32.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-04-24Lindesbergs kommun, Vård och omsorg6487699