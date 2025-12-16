Vaktmästare till Tornlyckeskolan
2025-12-16
Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor - hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Vill du tillhöra ett fantastiskt gäng på Tornlyckeskolan?
Hos oss möts du av engagemang och en stark gemenskap där vi stöttar varandra och växer tillsammans. Vi tror på kraften i samarbete och på att bygga relationer som gör skillnad - för både elever och medarbetare. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett team som varje dag gör skillnad för våra elever.
Tornlyckeskolan är en F-9 skola som ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet täcker förskoleklass till och med årskurs 9 med cirka 470 elever. På skolan har vi ett aktivt specteam och elevhälsa som hela tiden arbetar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker en vaktmästare med stort engagemang i sitt uppdrag!
Arbetsuppgifterna är varierande och omväxlande, exempelvis:
* service till elever och personal
* fastighetsskötsel, underhåll och reparationer
* felsökning och felanmälan
* systematiskt arbetsmiljöarbete
* systematiskt brandskyddsarbete
* diverse inköp
* lås- och larmsystem
* mottagning av leveranserKvalifikationer
För att trivas hos oss behöver du vara engagerad, utåtriktad och ha en stark känsla för service. Du är flexibel och en problemlösare. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ samt planera och prioritera i ditt arbete.
Det är viktigt att du kan samarbeta och skapa goda relationer med elever, personal, förvaltare, entreprenörer och andra externa samarbetspartners.
Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av vaktmästaruppdrag och är insatt i rutiner och digitala system exempelvis PreVision, Dedu, Teams m.fl.
Du behöver ha:
* goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
* goda IT-kunskaper
* grundläggande praktiskt kunnande inom fastighetsskötsel och snickeri
* B-körkort
* erfarenhet inom brandskyddsarbete
ÖVRIGT
Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
