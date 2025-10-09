Vaktmästare till Malmö rådhus
2025-10-09
Ref: 20252285 Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vaktmästare till rådhuset i Malmö som innebär ett väldigt varierande arbete. Vi ser till att salarna hålls vackra genom varsamt underhåll av allt från kristallkronor till golv. Det är vårt ansvar att se till att fastigheten sköts om och ser inbjudande ut. Är det mindre åtgärder som behövs så fixar vi det själva men när det är lite större fel eller åtgärder gör vi felanmälan.
Varje tillställning förbereds noggrant i samarbete med kunden. Ritningar över möbleringsalternativ skapas innan salarna möbleras enligt önskemål. Det är vår uppgift att tjänstgöra under själva tillställningen. Även de mindre konferensrummen möblerar vi efter önskemål.
En annan viktig del i arbetet är bemanningen av vår godsmottagning, där vi ser till att rätt gods anländer för vidare leverans inom eller ut från huset. Utöver nämnda arbetsuppgifter ser vi även till så att andra servicefunktioner fungerar som exempelvis tjänstecyklar, sophantering och posthanteringen.
Vi arbetar med ergonomiska metoder men trots detta ingår fysiskt krävande arbetsuppgifter vilket ställer krav på att du ska kunna röra dig obehindrat. I tjänsten förekommer arbete på högre höjder samt kvälls- och helgarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning, är hantverkskunnig och har god vana- och kunskap av datorer. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift samt muntligt på engelska. Tidigare arbetslivserfarenhet inom service och att vara bekväm med att utföra arbete på högre höjd är krav för tjänsten.
Det är viktigt för oss att du är självgående och kan tänka utanför boxen. Eftersom arbetsuppgifterna är varierande krävs det att du trivs med att vara flexibel och lösningsorienterad. I den här tjänsten kommer du stöta på många människor runt omkring dig vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och tycker om att skapa och underhålla goda relationer.
Om arbetsplatsen
Kommuntjänster har drygt 600 anställda inom sex olika verksamhetsområden. Dessa områden är: HR-service; kontaktcenter; serviceresor; städservice; intern service samt redovisningsenheten. Uppdraget är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Kommuntjänster erbjuder likvärdig service för alla, hög tillgänglighet och professionellt bemötande.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: JanuariÖvrig information
På serviceförvaltningen har vi en gemensam ledarstrategi för att främja ett gott ledarskap för dig som medarbetare och en bra verksamhet för Malmöbon. Vi vill att både våra medarbetare och ledare ska ha en bra arbetsmiljö och utvecklas hos oss. Läs mer om ledarstrategin här.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
KOMMUNAL fackförbund malmo-fritid-service-teknik.skane@kommunal.se 010 442 79 54 Jobbnummer
9548029