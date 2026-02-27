Vaktmästare, sommarvikariat
2026-02-27
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vaktmästeri och transport
Vaktmästeri- och transportenheten i försörjningsavdelningen består av 19 medarbetare som bland annat jobbar med post, gods, avfallshantering, passerkort och transporter.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I denna tjänst kommer du utgå från Visby lasarett där du bland annat kommer att omhänderta avfall, kompost och smutstvätt samt internt distribuera tvätt, matvagnar, gods och paket. Du kommer även att leverera och sortera post inom den interna postturen.
Du kommer att genomgå introduktion och upplärning på dessa arbetsuppgifter innan sommaren för att sedan vikariera för ordinarie personal under en period från juni till slutet av augusti.
Arbete kan komma att bli aktuellt även på helg.
Vem är du?
Vi ser att du som sökande är väldigt serviceinriktad och ansvarstagande. B-körkort för manuellt växlad bil är ett krav.
Du är noggrann, innehar ett positivt driv samt en förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du är alltid mån om att leverera en god service till våra kunder. Arbetet är emellanåt fysiskt krävande. Arbetet kräver en god planeringsförmåga och hög stresstålighet.
Urval för intervjuer sker löpande.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
