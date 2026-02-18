Vaktmästare Försvarsmakten
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till Försvarsmakten i Stockholm söker vi på ISS en engagerad och positiv vaktmästare som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en god miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Vaktmästare på ISS!
Om rollen
I rollen som Vaktmästare ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att vår kunds kontor och lokaler ska förmedla en helhetsupplevelse av en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare. Du arbetar med skötsel och underhåll av kundens lokaler. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta i olika miljöer. Vi värderar därmed ditt personliga och prestigelösa engagemang högt, samt din förmåga att lösa uppkomna situationer.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Tillsyn, skötsel och enklare underhåll
• Rondering av kundens lokaler och rapportera avvikelser enligt satta riktlinjer och agera utefter mandat
• Inventera, beställa och fylla på material enligt satta rutiner
• Felanmälan av utrustning och inventarier rörande lokaler kopplade till tjänsten
• Hantering av intern och extern post och gods, köra ut leveranser till olika adresser.
• Truckkörning
• Montering av möbler
• Lättare handyman uppgifter
Tjänsten är på heltid, tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader. Placeringsort är Stockholm.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god social kompetens och har förmåga att själv se vad som behöver göras och driva arbetet självständigt framåt. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vi ser gärna att du har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare och har förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp.
Du har gymnasieutbildning och erfarenhet från att ha arbetat i liknande tjänst. Vi ser även gärna att du har erfarenhet från serviceyrken. Det är meriterande om du har kunskap inom fastighetsteknik och kan utföra enklare reparationer. Du behöver behärska svenska i tal och skrift samt ha goda IT-kunskaper. Vi ser gärna att du är händig och har ett intresse för elektronik och/eller maskiner. B-Körkort är ett krav.
Om Försvarsmakten
Försvarsmakten är en svensk myndighet med ansvar för landets försvar. Därav finns ett krav på svenskt medborgarskap för tjänster som utförs inom Försvarsmaktens verksamhet. Därutöver innebär tjänsten placering i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 28 juni . Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande och vara något förlängd pga. säkerhetsprövningar. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Vi vill göra dig uppmärksam på att vi skickar en länk med tester till dig så snart du har ansökt till tjänsten. Detta mail hamnar ibland i skräpposten, håll därför gärna utkik där.
Varmt välkommen med din ansökan!
