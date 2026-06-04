Vaktmästare/Fastighetsskötare
Hotell Södra Berget AB / Fastighetsskötarjobb / Sundsvall Visa alla fastighetsskötarjobb i Sundsvall
2026-06-04
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotell Södra Berget AB i Sundsvall
Södra Berget Hotell & Resort är beläget på Södra Stadsberget med milsvid utsikt utöver Sundsvall och kusten. Hotellet är en magisk anläggning med 226 hotellrum, exklusiv spaavdelning, konferens/mässhall, aktivitetshall och mycket mera. Hos oss får du en oförglömlig vistelse.
Hos oss på Hotell Södra Berget finns det mesta för en lyckad semester, konferens eller nöjeskväll. Vår ambition är att du som gäst ska få en angenäm och minnesvärd vistelse på vårt magiska hotell. Hotellet är beläget på Södra Stadsberget i Sundsvall, ca 3 km från Sundsvalls centrum med en milsvid utsikt utöver Sundsvall, hav, berg och dalar.
Vi söker nu en vaktmästare/fastighetsskötare för en tillsvidareanställning på heltid, då vår nuvarande avslutar sin tjänst för nya spännande utmaningar.
Du har en gedigen känsla för service och blir själv glad av att göra gäster och kollegor glada. Det är meriterande om du har erfarenhet från hotell- och konferens sedan tidigare.
Dina styrkor:
- Du gör allt för laget men kan också arbeta självständigt
- Du kan ha många bollar i luften då det stundtals kan vara stressigt
- Du är ordningsam, strukturerad, tar eget initiativ och ser vad som behövs göras
- Du har service i ditt DNA
- Du har lätt till skratt och vill ha roligt på jobbetPubliceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
- Mindre snickeri, lagning av diverse utrustning på hotellrum, konferenslokaler, offentliga utrymmen
- Trädgårdsskötsel sommartid och snöskottning/sandning vintertid med traktor
- Möblering av konferenslokaler
- Övrigt fastighetsarbete/fastighetsskötsel för att verksamheten ska fungera
Vi ser gärna att du har kunskap inom el och VVs men är ej ett krav.
Arbetstid: Dagtid Mån-Fre
Lön: Enligt avtal/ök
Tillträde: Omgående/ök
Vad kan vi erbjuda dig?
- Kollektivavtal
- 5 veckors semester
- Schyssta erbjudande inom vår hotellkoncern
- Trevliga personalaktiviteter flera ggr under året
- Avtalspension Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: niclas@sodraberget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Södra Berget AB
(org.nr 556660-1240)
Södra Berget (visa karta
)
851 24 SUNDSVALL Kontakt
Hotellchef
Niclas Kvist niclas@sodraberget.com Jobbnummer
9948044