Vaktmästare
Amov Rehabcenter AB / Fastighetsskötarjobb / Mellerud Visa alla fastighetsskötarjobb i Mellerud
2026-04-15
, Färgelanda
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amov Rehabcenter AB i Mellerud
, Dals-Ed
, Vänersborg
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige
Vaktmästare sökes till Skållegården HVB (timvikariat)
Vill du ha ett varierande och praktiskt arbete där din kompetens verkligen gör skillnad i vardagen? Vi söker nu en händig och ansvarstagande vaktmästare till Skållegården HVB.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Tjänsten är ett timvikariat med behovsanställning, vilket innebär att du hoppar in vid behov. Passar bra om du har annan sysselsättning vid sidan av eller är pensionär då arbetstiderna är flexibla och inte regelbundna. Arbetet är varierande och innefattar både inomhus- och utomhusuppgifter.Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss kommer du bland annat att:
Utföra enklare reparationer och underhåll
Måla och fixa i våra lokaler
Sköta trädgårdsarbete såsom gräsklippning, rensning och allmän utemiljö
Se till att våra fastigheter hålls i gott skick
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och har god kunskap inom enklare hantverk
Är självgående, lösningsfokuserad och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Har möjlighet att arbeta flexibelt vid behov
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete
Kunskap inom fastighetsskötsel eller hantverk
Vi erbjuder:
Ett flexibelt arbete där du styr mycket över din tillgänglighet
Ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet som gör skillnad
Trevliga kollegor
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Amov Rehabcenter AB
(org.nr 559369-3236), https://www.skallegarden.se/
Skållerud 2 (visa karta
)
464 40 ÅSENSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skållegården HVB Jobbnummer
9857278