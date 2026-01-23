Vaktmästare

Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Fastighetsskötarjobb / Varberg
2026-01-23


Publiceringsdatum
2026-01-23

Om tjänsten
Som sommarjobbande vaktmästare hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften och ser till att våra miljöer håller hög standard för både gäster och kollegor. Arbetet är varierat och kan innefatta enklare reparationer, underhåll, transporter, iordningställande av ytor samt praktisk hjälp till olika avdelningar. Du arbetar nära teamet på plats och bidrar med ett lösningsorienterat och serviceinriktat arbetssätt.
Om dig
Du är praktiskt lagd, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Du trivs med att jobba hands-on och gillar att lösa problem när de uppstår. Du är noggrann, pålitlig och har ett trevligt bemötande även när det är mycket att göra. B-körkort är ett krav.
Fakta
Omfattning: 70% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Kontaktuppgifter för detta jobb
Henrik Carlsson, fastighetschef,
henrik.carlsson@varbergskusthotell.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotellet vid Lilla Apelviken AB (org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta)
432 53  VARBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9700498

