Vaktmästare
2025-09-22
På stadsledningskontoret arbetar ungefär 120 personer. Vi är en politiskt styrd organisation och fungerar som ett stabsorgan till kommunstyrelsen. Stadsledningskontoret är ett nav i organisationen där politik, förvaltning och verksamheter möts. Vi ger förvaltningarna råd, stöd och service samt leder utveckling i övergripande processer inom upphandling, HR, it, ekonomi, registratur, juridik, kommunikation och näringsliv.
Vill du vara en del av vårt fina team, ha roligt på jobbet och leverera kundservice i högsta klass? Vi söker nu nya vaktmästarkollegor till Internservice när vi går över till att ha den tjänsten i egen regi.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som vaktmästare i Lidingö stad har du din hemvist på Kundcenter Internservice och är en viktig spelare för att allt ska fungera i stadshuset. Våra vaktmästare tar emot och handlägger frågor och ärenden som rör möblering i konferenslokaler, fyller på material, fixar enklare saker i huset, levererar post till verksamheter ute på ön och mycket mer. Vi jobbar för att alla ska kunna alla arbetsmoment, ha hög kompetens i arbetsgruppen och minska sårbarheten.
Dator och telefon är viktiga arbetsverktyg. En mycket viktig arbetsuppgift är kommunicera och samarbeta med alla som tar kontakt med oss. Det ingår även en del administrativa arbetsuppgifter inom området samt användning av Office och flera olika verksamhetssystem.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har minst två års tidigare erfarenhet av arbete inom vaktmästeri med stor vana av att ge service åt andra och lösa uppgifter som kommer in på bästa sätt. Det är en fördel om du tidigare har arbetat i kommunal sektor med liknande arbetsuppgifter. För dessa tjänster behöver du ha genomgått en gymnasial utbildning som vi bedömer lämplig.
Det är även meriterande om du har:
* vana vid att möta kunder
* telefon- och datorvana
* kunskaper i användandet av olika arbetsverktyg som Officepaketet och ärendehanteringssystem, gärna Easit.
Du har god samarbetsförmåga, ska kunna möta människor på ett bra sätt och gillar att lösa problem. Det är av största vikt att du brinner för kundrelaterade frågor, att du har god kommunikationsförmåga, är lojal och flexibel och att du vill ge bästa möjliga service och bemötande till de som tar kontakt med oss. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer ske löpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025 C278661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Chef Kundcenter
Berglund, Birgitta birgitta.berglund@lidingo.se 0730793626 Jobbnummer
