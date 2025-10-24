Vakthavande befäl A Viskan
Kriminalvården, Anstalten Viskan / Kriminalvårdarjobb / Ånge Visa alla kriminalvårdarjobb i Ånge
2025-10-24
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Viskan i Ånge
, Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Viskan är en sluten anstalt som började ta emot intagna i mars 2025. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom industriproduktion. Anstalten Viskan nås enklast med bil och personalparkering finns till förfogande.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid verksamhetsområde Viskan och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fattade beslut och innehar en stödfunktion till kriminalvårdsinspektör. Beslutsfattande sker enligt Kriminalvårdens regelverk.
Som vakthavande befäl deltar du även vid in- och utskrivningar samt följer upp att säkerhetsrutiner efterlevs. Vidare genomför du säkerhetssamtal och säkerhetsbedömningar, planerar transporter och daglig bedömning av personalbehov samt kortsiktig personalrangering i arbetet. I arbetet som vakthavande befäl behöver du vara beredd att hjälpa till där verksamheten har ett behov för dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn i stressade situationer, har ett gott omdöme och fattar snabba beslut trots begränsad information eller svåra omständigheter. Du arbetar bra med komplexa frågor. Vidare behöver du vara tydlig i din kommunikation. Du leder och motiverar andra till att nå gemensamma mål.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Genomfört kriminalvårdens vakthavande befälsutbildning.
* Erfarenhet från arbete inom kriminalvården.
* Erfarenhet från kriminalvårdens system.
* Genomfört kriminalvårdens grundutbildning
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* God datavana.
* B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbetsledning
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284986". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Viskan Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mimmi Sohlin mimmi.sohlin@kriminalvarden.se Jobbnummer
9572062