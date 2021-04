Vakthavande befäl - Kalmar kommun, Brandkåren - Brandmansjobb i Kalmar

Kalmar kommun, Brandkåren / Brandmansjobb / Kalmar2021-04-07Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre.Kommunledningskontoret ger stöd och service till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med dess arbetsutskott och personaldelegation. Kommunledningskontoret ger också service till nämnder och kommunägda bolag. Det gäller t.ex. kommunikation, juridik, IT, upphandling, utbildning, löner, arbetsrätt, redovisning och företagshälsovård.Kalmar Brandkår är en av kommunledningskontorets tio verksamheter.Brandkåren har som uppgift att förebygga olyckor samt förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Brandkåren bedriver också en stor utbildningsverksamhet .Förutom huvudbrandstationen i Kalmar som bemannas med personal på heltid, består verksamheten av ytterligare tre brandstationer som bemannas med RIB personal och ett övningsfält och totalt har brandkåren cirka 100 anställda.SamverkansregionRegionen är ett samarbete mellan följande kommunerKalmar, Mörbylånga, Borgholm, Oskarshamn, Mönsterås, Högsby, Emmaboda, Torsås och Nybro.Fler kommuner kan komma att ingå i samverkansområdet längre fram.Vakthavande befäl (VB) tillhör Kalmar Brandkår, inom det geografiska ansvarsområdet kopplat till funktionen för VB. I uppstartskedet samverkar Räddningstjänsterna i Emmaboda/Torsås, Nybro, Öland, Mönsterås, Högsby, Kalmar och Oskarshamns kommuner. De samverkande räddningstjänsterna diskuterar att i framtiden ingå i ett gemensamt räddningstjänstförbund varav i förlängningen tjänsten kan övergå till ett nytt räddningstjänstförbund.2021-04-07Som medarbetare i Kalmar Brandkårs befälsorganisation är du drivande i vår operativa utveckling. Du kommer att ha möjlighet att arbeta med strategiska och övergripande operativa frågor samt leder skadeavhjälpande arbete vid räddningsinsatser. VB styr resurser vid larm efter de förutsättningar och behov som finns för den aktuella räddningsinsatsen. VB ansvarar för att inkomna larm hanteras och att rätt resurs tilldelas aktuell räddningsinsats utifrån rådande beredskapsläge och aktuellt hjälpbehov. VB ska löpande värdera och analysera risk/ hotbilder och kunna identifiera situationer som kan påverka vår beredskap och vår förmåga att genomföra räddningsinsatser. VB kommer leda och utföra arbete på ledningscentralen enligt centralens arbetssätt och i enlighet med aktuella och gällande styrdokument.VB är arbetsledare vid räddningscentralen under pågående larm. VB hanterar beslutanderätt över den övergripande ledningen gällande beredskap och räddningsinsatser. Som VB kommer du bland annat att planera och leda större räddningsinsatser, samverka med andra aktörer, ha kontakt med media med mera. I ditt dagliga arbete kommer du att administrera insats- och metodkort, uppdatera planer, arbeta med operativ utveckling inom det övergripande ledningsområdet i ledningscentralen, kontaktlistor och riskanalyser enligt beslut. I tjänsten ingår det att arbeta med olika tekniska system och lösningar samt programmering. I tjänsten kan det också förekomma arbete med trygghet och säkerhet gentemot de samverkande kommunerna. Arbetsområdet kan variera beroende på kompetens och tidigare erfarenheter.Vi erbjuder dig ett varierande arbete som befäl hos oss. Du kommer att hantera många typer av utmaningar, allt från det dagliga arbetet till att leda räddningsinsatser. Som nyanställd hos Kalmar Brandkår kommer du att få en både operativ och organisatorisk introduktion för att känna dig trygg och säker i din roll.Behörig räddningsledare enligt MSB:s utbildningssystem är ett krav för tjänsten.Då tjänsten är säkerhetsklassad kommer registerkontroll att genomföras .Vi söker dig som har ett genuint samhällsintresse och vill göra skillnad. För att verka i rollen som VB krävs det att du har flerårig erfarenhet av operativt skadeavhjälpande arbete samt är behörig räddningsledare enligt MSB:s utbildningssystem. Att vara ledare på Kalmar Brandkår innebär att vara ett föredöme genom att vara bärare av värdegrunden i ord och handling. Du behöver ha en god organisations- och samarbetsförmåga för att fungera väl i olika konstellationer, våga ta beslut och behålla lugnet i pressade situationer. Du behöver ha förmåga att uppfatta och analysera särskilt komplexa eller svårtolkade skeenden samt vidta komplicerade åtgärder. Vi ser gärna att du har erfarenhet från övergripande operativ ledning och ett intresse för utvecklings- och kvalitetsfrågor. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, förmåga att engagera medarbetarna, samt din ambition att skapa ett positivt arbetsklimat.Följande kompetenser ses som meriterande för tjänstenRäddningsledning BBrandingenjörsutbildning med RUBTidigare erfarenhet av arbete som Inre befäl/ arbete inom ledningscentral (framförallt inom blåljussamverkan)Mångårig erfarenhet som brandbefäl inom kommunal räddningstjänstMångårig erfarenhet inom samhällets krishanteringssystemÖVRIGTFör att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. Varaktighet, arbetstid: Heltid. Schema. Schema för skifttjänstgöring. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 Tjänsterna kommer att tillsättas under förutsättning att nödvändiga politiska beslut fattas.

Sista dag att ansöka är 2021-04-25