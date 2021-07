Väktare sökes till helgtjänstgöring vid skyddsobjekt i centrala - Securus Säkerhet I Sverige AB - Väktarjobb i Örebro

Securus Säkerhet I Sverige AB / Väktarjobb / Örebro2021-07-07Securus har med snart 20 år i branschen blivit ett av Sveriges mest spännande säkerhetsbolag. Med nästan 150 anställda arbetar vi mot både företag, organisationer och myndigheter. På Securus arbetar vi med visionen att bidra till ett tryggare samhällsklimat. De kommande åren planerar vi att utveckla och växa Securus till en av de mest betydande aktörerna inom säkerhet och trygghet. Vill du vara en del av Securus? Ansök då redan idag!Vill du arbeta på ett modernt och snabbväxande säkerhetsföretag med spännande kunder och unika uppdragsmöjligheter? Vill du vidareutvecklas med ett engagerat och erfaret team med stor kompetens inom området? Då kan rollen som Väktare hos Securus vara nästa utmaning för dig!Just nu söker vi på Securus erfarna och engagerade väktare till vårt uppdrag i centrala Örebro. Vi söker dig som är van att agera och tempoväxla när situationen kräver detta. Vi söker dig som är van att arbeta tillsammans med uppdragsgivaren för att uppnå bästa resultat.Tjänsten innebär öppning och stängning av Tingsrätten i Örebro samt genomförandet av säkerhetskontroller när domstolen är öppen för jourhäktningar. Jourhäktningarna kan förekomma dagtid lördagar, söndagar, helgdagar och aftnar. Tjänsten avser en behovsanställning med en inledande 6 månaders provanställning.Kvalifikationer för tjänstenVi söker dig som är erfaren väktare. Eftersom Securus är ett säkerhetsklassat företag som till stor del arbetar mot offentliga myndigheter genomförs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen.För rollen krävs obehindrade kunskaper i svenska i både tal och skrift, tjänsten innebär att du får ta del av och förmedla nödvändig information mellan uppdragsgivaren, besökare och Securus arbetsledning. Du behöver även kunna tala och förstå engelska.Vi vill att du som väktare har god fysik till den grad att du klarar av de krävande situationer som emellanåt uppstår i tjänsten.Tjänsten kräver att du är utbildad i hjärt- och lungräddning (HLR) och vi ser det som meriterande om du är utbildad i HLR med hjärtstartare (D-HLR).Övrig informationArbetsgivare: Securus Säkerhet i Sverige ABStart: OmgåendeAnställningsform: Behovsanställning med inledande provanställningArbetstider: Vanligtvis 3/4-timmarspass men kan vara längreLön: Enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska TransportarbetareförbundetTill din ansökan vill vi att du bifogar utbildningsbevis på VU1 och VU2.Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via epost till jobb@securus.se . Urval och intervjuer kommer ske löpande, vi ser fram emot din ansökan! Notera att vi ej tar emot ansökningar via mail utan endast via annonsen. Klicka på "ansök här".Varaktighet, arbetstidVarierande Behov / tim2021-07-07FastSista dag att ansöka är 2021-08-08Securus Säkerhet i Sverige AB5852471