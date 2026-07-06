Vaken nattpersonal till Dalaidyllen Vik HVB
Dalaidyllen Barn och unga AB / Behandlingsassistentjobb / Hedemora Visa alla behandlingsassistentjobb i Hedemora
2026-07-06
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dalaidyllen Barn och unga AB i Hedemora
Dalaidyllen bedriver sedan tidigare ett etablerat HVB-hem för barn mellan 8 och 13 år samt konsulentstödd familjehemsvård. Med Dalaidyllen Vik HVB tar vi nästa steg i vår utveckling och bygger vidare på den kunskap, erfarenhet och värdegrund som redan präglar vår verksamhet.
Hos oss kombineras tryggheten i en etablerad organisation med möjligheten att vara med och forma något nytt.
Dalaidyllen Vik HVB tar emot barn och unga mellan 9 och 14 år med svårigheter inom känsloreglering, impulskontroll, socialt samspel och normbrytande beteenden, ofta i kombination med trauma, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra psykosociala svårigheter.
Vi arbetar utifrån ett traumamedvetet och relationellt förhållningssätt där trygghet, struktur och goda relationer utgör grunden för vården och behandlingen.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som vaken nattpersonal ansvarar du för att skapa en lugn, trygg och säker miljö under dygnets mest sårbara timmar.
Du arbetar självständigt men är en självklar del av verksamhetens behandlingsteam. Din närvaro gör skillnad – både genom att finnas där när ett barn vaknar och behöver stöd och genom att skapa den trygghet som gör att barnen kan känna sig säkra under natten.
Du ansvarar också för dokumentation, observationer och överlämning till dagpersonalen så att behandlingen blir sammanhållen över hela dygnet.Dina arbetsuppgifter
Skapa trygghet och stabilitet under natten.
Ge stöd till barn som vaknar eller behöver hjälp.
Observera och dokumentera händelser som är viktiga för barnens fortsatta behandling.
Utföra dokumentation enligt verksamhetens rutiner.
Ansvara för praktiska arbetsuppgifter som ingår i nattjänsten.
Säkerställa en god överlämning till dagpersonalen.
Bidra till att verksamheten håller hög kvalitet även under nattens timmar.
Vi söker dig som
Är utbildad behandlingspedagog, socialpedagog eller har annan likvärdig utbildning.
Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom HVB eller liknande verksamhet.
Är trygg, lugn och ansvarstagande.
Har god förmåga att arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut.
Har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av nattarbete.
Traumamedveten omsorg (TMO).
Lågaffektivt bemötande.
Motiverande samtal (MI).
Erfarenhet av arbete med barn med trauma och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Erfarenhet av dokumentation enligt BBIC.
Vem är du?
Du är en person som inger lugn även i pressade situationer.
Du har ett professionellt bemötande, är uppmärksam på detaljer och förstår att även små händelser under natten kan vara viktiga för barnets fortsatta utveckling och behandling.
Du arbetar självständigt, men uppskattar också att vara en del av ett engagerat team där alla bidrar till samma mål – att ge barnen trygghet, omsorg och bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja Dalaidyllen
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma en ny verksamhet från start, samtidigt som du blir en del av en organisation med etablerad erfarenhet och tydliga värderingar.
Vi erbjuder:
Nära och engagerat ledarskap.
Regelbunden handledning.
Kompetensutveckling.
Ett tvärprofessionellt team med psykolog, sjuksköterska och läkare.
Korta beslutsvägar.
En arbetsplats där kvalitet alltid står i centrum.
Generöst friskvårdsbidrag
Hos oss hjälper vi varandra, tar ansvar tillsammans och möter både barn och kollegor med respekt, prestigelöshet och engagemang. Vi tror att en trygg personalgrupp skapar tryggare barn.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på deltid (60- 85% tjänst) Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid enligt schema med vaken natt.
Tillträde enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Kollektivavtal enligt Almega Vårdföretagarna, bransch E.
B-körkort är ett krav.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Dalaidyllens fortsatta utveckling. Tillsammans bygger vi ett HVB där trygghet, kvalitet och framtidstro genomsyrar varje del av verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobbansokan@dalaidyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nattpersonal Dalaidyllen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dalaidyllen Barn och unga AB
(org.nr 559533-2833), http://www.dalaidyllen.se
Angersteinvägen 1 (visa karta
)
776 70 VIKMANSHYTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Roger Olsson roger@familjehem.dalaidyllen.se Jobbnummer
9993046