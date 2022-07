Vägspeditör till kund i Göteborg!

Aditro Logistics Staffing AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg

2022-07-30



Prenumerera på nya jobb hos Aditro Logistics Staffing AB

2022-07-30Genom väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet. Aditro Logistics Staffing levererar tjänster inom Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och konsulterande tjänster. Läs gärna mer på aditrologistics.se.Aditro Logistics Staffing AB är ett Auktoriserat Bemanningsföretag vilket innebär bland annat att alla anställda är kollektivavtalsanslutna och att vi som företag följer alla de regler som dikteras av branschens kollektivavtal, leveransvillkor och skrivelser om försäkringsåtaganden.Vad vi erbjuder digDu kommer möta utmaningar, bli inspirerad och vara stolt över att gå till jobbet. Hos Aditro Logistics Staffing är alla lika värda. Vi tar väl hand om varandra och våra beteenden är att ständigt engagera, prestera och utveckla oss själva och de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Vi erbjuder stor möjlighet till personlig utveckling genom alla de olika kunduppdrag vi har. Hos oss är det viktigt med ett engagerat ledarskap. Hos oss träffar du din chef flera gånger i månaden!Har du tidigare erfarenhet av spedition och gillar att arbeta under ett snabbt tempo? Fortsätt läsa isåfall! Vår kund på Hisingen söker just nu flera vägspeditörer där arbetsuppgifterna bland annat består av att schemalägga, boka och registrera transporter. I rollen kommer du att ha daglig kundkontakt med rederier och samarbetspartners. Rollen innebär också arbete med dokument- och fakturahantering, avvikelsedokument, avisering till kunder och mycket mer. Kunden är placerad på Hisingen och det är här du kommer att arbeta. Kunden är ett medelstort speditions- och transportföretag som präglas av kreativitet och kundfokus. Vid anställningens start får du ett välutformat introduktionsprogram och en mentor tilldelad till dig för att kunna bolla funderingar med. Kunden kommer göra allt för att du ska lyckas i rollen och investerar mycket i sina anställda.Omfattning: HeltidPlacering: HisingenArbetstid: måndag - fredag, dagtidSammanfattningsvis kommer dina arbetsuppgifter att bestå av:hantera olika dokument; exempelvis leverantörsfakturor, ADR-dokument och CMRkontakta rederier på daglig basisgöra affärer med dels nya och gamla kunder, dels andra speditörer. Här skräddarsyr du transporter efter kundernas behov och lämnar offerterarbeta med resultatuppföljningboka, schemalägga, registrera, planera och optimera transporter, PTL och FTLavisera kunder - boka slottider och utföra leveransbekräftelser i de olika kundernas systemerbjuda högklassig service och support mot transportörer, utländska samarbetspartners och kunderarbeta med avvikelsehanteringFör att du ska trivas i rollen är du kommunikativ då du kommer att ha kontakt med kunder, samarbetspartners och chaufförer. Vi ser också att du är serviceinriktad, har lätt att skapa nya kontaktnät, inte tvekar att göra det lilla extra när det behövs och är flexibel. Vidare ser vi också att du har lätt för dig att arbeta självständigt samtidigt som du är en god lagspelare och kan arbeta i team. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor på kontoret i Göteborg men även med andra kontor. Någonting som utmärker arbetsplatsen är att det är högt i tak och därför ser vi att du som kollega är positiv, hjälpsam och trevlig. Eftersom uppdraget är långsiktigt där prioritet är att du ska växa och utvecklas med kunden är det därför viktigt för oss att pricka rätt.För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du:Har något års arbetslivserfarenhet av speditionBehärskar svenska och engelska mycket bra i både skrift och talHar god erfarenhet av IT och att arbeta i både Office-paketet och i affärssystem.Har erfarenhet av prissättningMeriterande är även om du har:Kunskaper inom tullKunskap inom RORO-trafikGod kunskap om leveransvillkor (Incoterms)Låter detta som en tjänst för dig? Tveka isåfall inte att söka redan idag. Eftersom vi löpande arbetar med urval kan tjänsten därmed tillsättas redan innan sista ansökningsdatum. Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elise Hansen via e-post på elise.hansen@aditrologistics.com Vi ser fram emot din ansökan - välkommen att söka!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2022-09-02Aditro Logistics Staffing AB6850073