Vägarbetare inom trafikanordningar
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en vägarbetare inom trafikanordningar till vår etablering i Halmstad. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som VägarbetareI rollen som vägarbetare hos oss på Svevia får du vara med och bidra till trafiksäkerheten på våra vägar! Vi söker nu en engagerad vägarbetare till Drift TA (trafikanordningar) i Halmstad. Som vägarbetare inom trafikanordningar arbetar du främst med våra TA-projekt, både stora som små. Du ansvarar för att planera, sätta upp och underhålla vägskyltar, avspärrningar och annan utrustning för att säkerställa trafiksäkerhet vid vägarbeten. Till din hjälp har du nära arbetsledning och underentreprenörer att samarbeta med. Arbetet är av fysisk karaktär och sker utomhus. Tjänsten innebär även körning av TMA-bil.
Tillsammans ser du och dina kollegor till att kvalitén och säkerheten alltid är högsta prioritet.
Du kommer att utgå från vår etablering i Halmstad. Tjänsten är på heltid med ordinarie arbetstid förlagd till vardagar mellan kl. 07.00-16.00. Beredskap samt arbete under kvällar, nätter och helger kan förekomma beroende på verksamhetens behov. Start omgående eller enligt överenskommelse. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?För att lyckas i rollen ser vi det som ett krav att du har:
C-Körkort
YKB
Tidigare erfarenhet av arbete med trafikanordningar på väg
God datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har BE- och/eller CE-körkort, samt APV-utbildning.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har förmågan att anpassa dig till olika situationer och som trivs med varierande arbetsdagar. Du är en trygg person som drivs av utmaningar och motiveras av att nå uppsatta mål. Vidare är du självgående och lösningsorienterad, du tar eget ansvar och kommer gärna med egna initiativ. Viktigt för rollen hör även till att vara en lagspelare som har förmågan att arbeta effektivt. Grunden till att lyckas i den här tjänsten är att du utöver din kompetens har en hjälpsam och serviceinriktad profil och vill ha roligt på arbetet!
En del av något större Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia? Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 19 oktober. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Oscar Fritzson på Oscar.fritzson@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på Caroline.wallin@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning.
