Vågadministratör
Sortera Group AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-10-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sortera Group AB i Malmö
, Borås
, Göteborg
, Kumla
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle? Söker du en varierande tjänst där du får arbeta nära både kunder och kollegor i en positiv miljö? Sortera Materials söker nu en engagerad vågadministratör till vår anläggning i Malmö. Hos oss blir du en viktig del av kedjan och får vara med på vår utvecklingsresa med fokus på miljö, noggrannhet och kundnöjdhet. Vi erbjuder en arbetsplats med långsiktiga karriärmöjligheter, stark laganda och tydligt miljöfokus.
ArbetsuppgifterSom vågadministratör hos oss kommer du att ha ett centralt ansvar för att hantera vår vågstation vilket innebär att du tar emot inkommande samt utgående transporter, väger fordon och registrerar materialflöden i våra datasystem. I rollen hanterar du viktiga administrativa uppgifter och säkerställer att både kvalitets- och miljökrav följs genom hela processen.
Du kommer att:
Ta emot chaufförer och vägleda dem i anläggningens rutiner
Hantera vågsystemet och skriva ut vågdokumentation
Utföra löpande bokningar och registreringar i olika IT-system
Säkerställa att inkommande och utgående material matchar följesedlar och kvalitetskrav
Arbeta nära produktionspersonalen för smidiga flöden
Kommunicera med kunder, samarbetspartner och leverantörer
Bidra till ordning, effektivitet och arbetsglädje i teamet
Kvalifikationer och erfarenheter Strukturerad och noggrann i administrativt arbete
Bekväm med att använda dator och olika IT-system
God kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
Erfarenhet av kundservice, administration eller transport är meriterande
B-körkort är ett krav
Minst 3-årig gymnasieutbildning krävs
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Intresse för återvinning, miljö eller logistik ses som ett plus
Din profil Serviceinriktad och vänlig i bemötande
Flexibel och van att hitta lösningar
Trivs med att arbeta i ett högt tempo när det behövs
Systematisk och kvalitetsmedveten
En långsiktig karriär
Vi vill att du som medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss. Därför erbjuder vi en arbetsplats med en positiv företagskultur där du får goda möjligheter att växa. Du kommer att få:
Stabil arbetsgivare med tydligt miljöfokus och högt säkerhetstänk
Positiv företagskultur och nära samarbete mellan avdelningarna
Grundlig introduktion samt utbildning i våra system och processer
Mentorskap av erfarna kollegor
En arbetsplats där allas bidrag räknas
Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya kollega i Malmö och tillsammans bidra till framtidens hållbara samhälle.
Välkommen med din ansökan till Sortera Materials, urval sker löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sortera Group AB
(org.nr 559051-3288), https://sortera.se/ Arbetsplats
Sortera Kontakt
Matilda Hellström matilda.hellstrom@sortera.se +46 76 844 88 54 Jobbnummer
9579675