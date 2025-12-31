Vaccinationssjuksköterska till Doktor24 Halmstad
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-12-31
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Halmstad
, Varberg
, Helsingborg
, Landskrona
, Höör
eller i hela Sverige
Uppdragsinformation
Uppdragsgivare: Doktor24
Plats: Halmstad, Sverige
Roll: Allmänsjuksköterska - vaccination
Omfattning: 40% (2 dagar/vecka)
Period: 31 mars - 28 augusti 2026 (v.14-35)
Om uppdraget
Doktor24 söker en erfaren och självständig vaccinationssjuksköterska till mottagningar i Halmstad. Uppdraget är ambulerande mellan mottagningarna och fokuserar på vaccinationsverksamhet. Urval baseras på pris, kompetens och kontinuitet, med fri prissättning.
Arbetstider
Tisdagar 08.45-17.15
Onsdagar 08.45-17.15
Vissa lördagar kan förekomma
Övrig information
Språkkrav: Svenska i tal och skrift (endast engelsktalande accepteras ej)
Journalsystem: MittVaccinPubliceringsdatum2025-12-31Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbete med ansvar för hela mottagningen under arbetsdagen, inklusive:
Vaccinationsrådgivning
Genomförande av vaccinationer
Mottagningsarbete
Beställning av vaccin och förbrukningsmaterial
Skallkrav
Legitimerad sjuksköterska
Dokumenterad vaccinationsvana
Uppdaterat CV
Två aktuella referenser
Kopia på giltig yrkeslegitimation
Utdrag från IVO samt HOSP, ej äldre än 6 månader
BörkravKörkortskrav
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling inom kriminalvård och rättspsykiatri
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9666674