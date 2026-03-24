VA-ingenjör
2026-03-24
Vill du bli en del av ett glatt gäng på Klippans VA-avdelning? VA-avdelningen tillhör Tekniska förvaltningen och består just nu av 17 personer men vi växer och och utökar personalstyrkan successivt. Vi utgår från Strömgatan i Klippan.
Vi står inför en spännande resa men mycket förnyelse på ledningsnätet och en stor ombyggnad och renovering på våra lokaler. Vi arbetar med moderna material och metoder. Arbetsmiljön är viktig för oss, dagens viktigaste uppgift är att alla ska komma hem när dagen är slut.
I Klippans kommun motiveras vi av utveckling och siktar mot att bli lite bättre varje dag. Här har alla möjlighet att göra skillnad - både för varandra och för alla de som finns i våra verksamheter.
Hos oss är allas idéer välkomna och det finns plats för dig att vara kreativ och modig på ditt eget vis. Vi litar till varandra och skapar tillsammans. På så sätt hittar vi glädjen i vårt arbete.
Vi i Klippan är vår värdegrund och våra riktningar "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet" leder oss i vårt arbete.
Vill du vara med? Bli en av oss i Klippan!Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en omväxlande och spännande tjänst inom VA-området med stora möjligheter att själv styra sitt arbete, ett bra team med trevliga kollegor där alla är en viktig del, stora utvecklings- och utbildningsmöjligheter och en bra balans mellan arbete och fritid!
Som VA-ingenjör, ansvarar du bl.a. för den kort- och långsiktiga planeringen av utbyggnads- och underhållsarbetet på våra anläggningar och fungerar som en länk mellan beställar- och utförarsidan. I tjänsten ingår att arbeta strategiskt med drift/underhålls- och förnyelseplanering och att genomföra nödvändiga VA-utredningar internt eller genom anlitade konsulter.
Utredningarna kan vara av enklare karaktär till större utredningar gällande helheten för vår framtida VA-verksamhet. Utredningarna omfattar både tekniska, ekonomiska och juridiska aspekter.
Du deltar även i den grupp som upprättar förfrågningsunderlag för entreprenadupphandlingar och konsultupphandlingar.Kvalifikationer
Du har utbildning som civil- eller högskoleingenjör inom väg- och vattenbyggnad, eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt kan kombinationen av annan eftergymnasial utbildning inom området och gedigen erfarenhet av VA och utförande av VA-utredningar gällande ledningsnätet bedömas uppfylla kravet på utbildning och erfarenhet. B-körkort är ett krav. Kunskap och förmåga att rita i AutoCAD är meriterande.
Tjänsten kräver goda tekniska kunskaper inom VA-området med fokus på VA-anläggningar men även god förmåga att samarbeta både internt och extern.
Utifrån ovanstående är det värdefullt med förmåga att kunna
* skapa, bibehålla och utveckla goda relationer internt och externt.
* tillämpa specialiserad och detaljerad VA-kunskap samt har förmågan att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt.
* noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
* planera och organisera ditt arbete.
* sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg. Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju samt tillsätta tjänsten innan ansökningstiden har gått ut.
Vi vill att du bifogar betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i din digitala ansökan. Om du blir kallad till intervju ska du även kunna visa upp giltigt körkort för aktuellt tjänstefordon, om detta är ett krav för tjänsten.
För att arbeta hos oss måste du visa giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling på anställningsintervjun. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES eller Schweiz behöver du även ta med dig ett arbetstillstånd.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi tillämpar individuell och jämlik lönesättning beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
För allas trevnad är vår arbetstid rökfri. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313482-2026-1".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klippans kommun
(org.nr 212000-0928)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klippans kommun, Vatten & Avlopp Kontakt
VA-chef
Göran Andersson
9815139