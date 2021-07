VA-ingenjör - Göteborgs kommun - Byggjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg2021-07-05Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med avfall, vatten och avlopp bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle och göra det lättare för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.Idag växer Göteborg som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till den växande staden genom att bland annat bygga och underhålla staden under marken där vi har ett långsiktigt och hållbart perspektiv på minst 100 år framåt i tiden. Vi arbetar även med att se till att det avfall som staden genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Exempel på detta är vårt arbete med hanteringen av skyfall och dagvatten men även arbetet med att påverka göteborgarens medvetenhet och beteende kring avfall.Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 500 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet. Under våren 2020 har vi flyttat in i nybyggda lokaler vid Alelyckans vattenverk. Här kommer vi vidareutveckla staden för framtiden och våra samarbeten med andra aktörer under många år framöver.Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida www.goteborg.se/kretsloppochvatten och följ oss på Facebook eller Linkedin.2021-07-05För att möta stadens förväntningar i ett stort expansivt läge så behöver vi utöka vår styrka med ytterligare en VA-ingenjör med placering på anslutningsenheten. På enheten arbetar 12 medarbetare och arbetet präglas av ett mycket gott samarbetsklimat där vi stöttar varandra och nyttjar varandras styrkor och drivkrafter.På anslutningsenheten hanteras ärenden som har med stadens utveckling att göra. Som bygglovsingenjör hanterar du VA-anslutningsfrågor vid nybyggnation. I rollen som bygglovsingenjör tar du bland annat fram underlag för nybyggnadskartor med lämplig anslutningspunkt, du tillämpar VA-taxan för att ta fram prisuppgifter och hanterar VA-delen av bygglov.Du kommer även tillsammans med övriga bygglovsingenjörer på enheten bemanna VA-info, som är vår kommunikation / informationskanal mot allmänheten. Arbetet innebär att man behöver tolka och tillämpa lagen om allmänna vattentjänster och VA-taxan. Det dagliga arbetet varvas av administrativa arbetsuppgifter, problemlösning, kontakt med fastighetsägare och andra förvaltningar inom staden samt emellanåt åka ut på inspektion för att se över de verkliga markförhållandena ute på plats.Med anledning av semester kan frågor kring tjänsten besvaras efter den 9/8 av enhetschef.Vi söker dig som är högskoleingenjör eller YH-ingenjör med inslag av VA-teknik i utbildningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete, t ex som VVS-inspektör, VA-projektör eller arbetsledare inom anläggningssektorn där du har arbetat med vatten och avlopp i någon form. Tjänsten är säkerhetsklassad nivå 3 och förutsätter godkänd registerkontroll från Säpo. Tjänsten kräver även B-körkort.Som bygglovsingenjör hanterar du ett flertal arbetsmoment i olika parallella processer och därför är det viktigt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Tjänsten innehåller mycket kundkontakter, vi ser därför att du är kommunikativ, lyhörd och flexibel för att kunna förstå kundens behov. Du kan också komma att skriva yttranden till andra förvaltningar och formulera beslutshandlingar, vilket kräver att du har ett tydligt och korrekt skriftspråk.Välkommen med din ansökan!ÖVRIGTDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-13 Eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-16Göteborgs kommun5845781